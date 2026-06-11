Άρχισαν τα όργανα: Καθυστέρησε το Αγγλία-Κόστα Ρίκα λόγω κεραυνών

Ακόμη ένα περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το φιλικό της Αγγλίας με την Κόστα Ρίκα στο Ορλάντο πήρε αναβολή κατά μία ώρα εξαιτίας έντονων καταιγίδων και κεραυνών στην περιοχή.

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16:00 τοπική ώρα, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές να μεταθέσουν τη σέντρα για τις 17:00. Μάλιστα, οι φίλαθλοι που βρίσκονταν ήδη στις εξέδρες του Inter&Co Stadium κλήθηκαν να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους του γηπέδου μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Η απόφαση δεν ήταν προληπτική αλλά υποχρεωτική. Σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων όταν καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα οκτώ μιλίων από το γήπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά χωρίς νέο κεραυνό πριν δοθεί το «πράσινο φως» για την έναρξη ή τη συνέχιση ενός αγώνα.

Το συγκεκριμένο γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, το φιλικό ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Πουέρτο Ρίκο στο Τέξας είχε διακοπεί για σχεδόν δύο ώρες εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.

Όλα αυτά δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για το τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ειδικά σε πολιτείες όπου οι απογευματινές καταιγίδες αποτελούν συχνό φαινόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες. Με δεδομένο ότι οι κανονισμοί ασφαλείας είναι αδιαπραγμάτευτοι, δεν αποκλείεται η διοργάνωση να βρεθεί αντιμέτωπη με καθυστερήσεις αγώνων, προσωρινές εκκενώσεις γηπέδων ή ακόμη και διακοπές αναμετρήσεων.

Βέβαια, ακόμη και χωρίς τα αυστηρά πρωτόκολλα, οι εικόνες από το Ορλάντο δείχνουν πως η διεξαγωγή του αγώνα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

BREAKING: England vs Costa Rica has been delayed due to weather conditions in Orlando 🌩️ pic.twitter.com/OT01pCV8WV — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 10, 2026

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