Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι διαδηλωτές συρρέουν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP).

«Μη σιωπάς, διαφορετικά σύντομα θα έρθει η σειρά σου», φώναζαν οι διαδηλωτές. Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Μην φοβάσαι, ο λαός είναι εδώ» και «Δίκαιο, νόμος, δικαιοσύνη».

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία διαβεβαίωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξουν τον δήμαρχο της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη για «διαφθορά» και «τρομοκρατία».

Tens of thousands have taken to streets in Istanbul tonight to protest against the arrest of Istanbul Mayor and Turkey’s main opposition leader Ekrem Imamoğluhttps://t.co/qvVbYP9oEo pic.twitter.com/CYfd8mmWjo — Nikki ✝️🇮🇱🇺🇲 (@Nikki87679054) March 21, 2025

«Βρισκόμαστε εδώ μαζί με 300.000 ανθρώπους», είπε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος των διαδηλωτών, έπειτα από κάλεσμα του CHP.

Ο δήμαρχος, που κατηγορείται για «διαφθορά» και «τρομοκρατία», επρόκειτο την Κυριακή να λάβει το χρίσμα του CHP για να είναι υποψήφιός του στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Όπου και αν είστε, βγείτε από το σπίτι, ενωθείτε με όσους μπορείτε και βαδίστε όλοι μαζί», κάλεσε τους υποστηρικτές του ο πρόεδρος του κόμματος, ο Οζγκούρ Εζέλ, ο οποίος θα μιλήσει στο πλήθος απόψε, αφού λήξει η νηστεία του Ραμαζανιού.

Δύο γέφυρες και πολλοί μεγάλοι οδικοί άξονες που οδηγούν στο δημαρχείο έκλεισαν για την κυκλοφορία για 24 ώρες.

Κινητοποιήσεις οργανώνονται σε περισσότερες από 45 πόλεις σε όλη τη χώρα, όπως στη Σμύρνη και την πρωτεύουσα Άγκυρα.

«Η Τουρκία δεν θα παραδοθεί στον τρόμο του δρόμου», δήλωσε ο Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι οι διαδηλώσεις θα οδηγηθούν σε «αδιέξοδο».

Σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, από την Τετάρτη έχουν οργανωθεί κινητοποιήσεις σε τουλάχιστον 32 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας.

Επεισόδια σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη

Επεισόδια ξέσπασαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που οργάνωσε η αντιπολίτευση, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου, ανέφεραν οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

