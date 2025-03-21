Εκρηκτικό κλίμα στην Τουρκία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Χιλιάδες πολίτες αψήφησαν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ την απαγόρευση και συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Διαμαρτύρονται για τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, του ισχυρότερου πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικές σχέσεις με το ΡΚΚ, το οποίο η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, καθώς, επίσης, και με κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και χειραγώγηση διαγωνισμών.

Από τον εν εξελίξει πολιτικό σεισμό στην Τουρκία ανεπηρέαστες δεν έμειναν ούτε οι αγορές, με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης να σταματά τις εργασίες του την Τετάρτη δύο φορές, σε μία προσπάθεια να περιορίσει την κατάρρευση των μετοχών.

H σύλληψή του από πολλούς θεωρείται ως μία πολιτικά κατευθυνόμενη απόπειρα εξάλειψης του βασικού πολιτικού αντιπάλου του προέδρου της Τουρκίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα, τις προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Ανήσυχοι οι πολίτες για τη δημοκρατία στη χώρα φωνάζουν συνθήματα και υπόσχονται, όπως τονίζουν, να μην υποκύψουν στην τυραννία. Μαζί τους ένωσε τις δυνάμεις του και ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς καλώντας όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν σε αυτό που οι φοιτητές στην Κωνσταντινούπολη ονόμασαν «εξέγερση».

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη γείτονα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται μονάχα να καλύψει τα λάθη της και πως η δικαιοσύνη στη χώρα είναι ανεξάρτητη.

«Εάν προσέξετε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και τα Μέσα Ενημέρωσής του δεν απαντούν, δεν μπορούν να απαντήσουν τόσο στο θέμα της διαφθοράς, όσο και στο θέμα του διπλώματος», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος και προσέθεσε ότι «αντιθέτως, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, προκαλώντας τη βάση των ψηφοφόρων τους». Όπως είπε «τα προβλήματα του CHP δεν αποτελούν ζήτημα της χώρας, αλλά μίας χούφτας οπορτουνιστών».

Λίγη ώρα μετά τα πρώτα δακρυγόνα έπεφταν ξανά ενάντια διαδηλωτών με την τουρκική αστυνομία αυτή τη φορά να κάνει ακόμη και χρήση πλαστικών σφαιρών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας τραυματίστηκαν 16 αστυνομικοί ενώ έγιναν και 53 προσαγωγές.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, πως οι Αρχές έχουν συλλάβει δεκάδες άτομα για «προκλητικού περιεχομένου» αναρτήσεις που σχετίζονταν με τη σύλληψη Ιμάμογλου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος ΥΠΕΣ, οι Αρχές «ταυτοποίησαν 261 λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων 62 που διαχειρίζονται άτομα με έδρα το εξωτερικό», συμπληρώνοντας επίσης ότι «τουλάχιστον 37 από τους υπόπτους συνελήφθησαν».

Συγχρόνως – εκτός του ίδιου του Ερντογάν - και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι πίσω από τη δίωξη κατά Ιμάμογλου υπάρχουν πολιτικά κίνητρα.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, χαρακτήρισε τις σχετικές κατηγορίες το «απόγειο του πολιτικού παραλογισμού» και απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί πολιτικού πραξικοπήματος υπογράμμισε ότι «το όνομα του κόμματός μας, το όνομα του προέδρου μας μπορεί να συνδέεται μονάχα με τη δημοκρατία».

Η προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου ήρθε μόλις λίγες ημέρες πριν την επικείμενη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται την Κυριακή να τον ανακοινώσει κανονικά υποψήφιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.