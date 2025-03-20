Τουρκία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τον Ιμάμογλου παρά την απαγόρευση του Ερντογάν

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα μεγάλες διαδηλώσεις στην Τουρκία - παρά τη σχετική τετραήμερη απαγόρευση για διαδηλώσεις - εξαιτίας της χθεσινής σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και κυριότερου πολιτικού αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, στη διαδήλωση βρίσκονται περίπου 600-700 άτομα με σκληρά συνθήματα κατά του Ερντογάν και της κυβέρνησής του.

Το βράδυ έξω από το δημαρχιακό μέγαρο αναμένεται να συγκεντρωθεί εκ νέου κόσμος ενώ θα παρευρεθεί και ο δήμαρχος της Άγκυρας.

Όπως σημείωσε ο Κωστίδης, «η Κυριακή θα είναι μια κρίσιμη μέρα. Εκεί θα κριθούν πολλά. Για το μέλλον του Ιμάμογλου και αν θα είναι υποψήφιος για προεδρία». Σημειώνεται ότι αυτήν την Κυριακή 23 Μαρτίου το ρεπουμπλικανικό κόμμα της Τουρκίας θα ανακοίνωνε υποψήφιο τον Ιμάμογλου για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

