Ο τραπεζικός δείκτης στο τουρκικό χρηματιστήριο επέκτεινε σήμερα τις απώλειές του, υποχωρώντας πάνω από 4,5%, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η κεντρική τράπεζα ίσως καθυστερήσει, ή ακόμα και να μην προχωρήσει σε μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων μετά τη χθεσινή απότομη βουτιά της λίρας.

Οι τουρκικές μετοχές ενισχύθηκαν κατά 1% μετά τη βουτιά που κατέγραψαν χθες ύστερα από τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, του βασικού πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ενώ η λίρα ήταν αμετάβλητη.

Αφού σημείωσε άνοδο 0,6% στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ο γενικός δείκτης BIST-100 ήταν ευμετάβλητος, σημειώνοντας άνοδο 0,97% στις 12:48 ώρα Ελλάδας. Ο BIST 100 έκλεισε χθες με απώλειες 8,72% στις 9.860,29 μονάδες.

Η λίρα κινούνταν στο επίπεδο των 38,0000 έναντι του αμερικανικού δολαρίου στις 12:48 ώρα Ελλάδας. Χθες, υποχώρησε στο ιστορικό χαμηλό των 42 λιρών έναντι του δολαρίου, πριν ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 1,68% στην αρχή της συνεδρίασης. Κατέγραψε βουτιά έως 5,9% στις 09:25 ώρα Ελλάδας, πριν περιορίσει τις απώλειες του λίγο αργότερα. Στις 12:48 ώρα Ελλάδας, σημείωσε απώλειες 4,6%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

