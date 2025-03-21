Ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Σοϊγκού στη Βόρεια Κορέα

Ο γραμματέας του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού έφθασε στην Πιονγκγιάνγκ, όπου θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν, μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA.

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία ενίσχυσαν θεαματικά τη στρατιωτική συνεργασία τους το τελευταίο διάστημα.

Οι δυο χώρες υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει ότι η μια θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση επίθεσης κατά τη διάρκεια σπάνιας επίσκεψης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα την περασμένη χρονιά.

Δυτικές κυβερνήσεις, όπως και αυτές της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας, κατηγορούν την Πιονγκγιάνγκ πως έχει στείλει στρατεύματα και όπλα στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για να πολεμήσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο πλευρό του ρωσικού στρατού. Ούτε η Μόσχα, ούτε η Πιονγκγιάνγκ έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα.

Κατά το TASS, ο κ. Σοϊγκού —διετέλεσε υπουργός Άμυνας από το 2012 ως τον περασμένο Μάιο— άρχισε την επίσκεψή του καταθέτοντας στεφάνι σε μνημείο για τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού που απελευθέρωσαν την κορεατική χερσόνησο από την ιαπωνική κατοχή στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πηγή: skai.gr

