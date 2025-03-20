Τουρκία: Ο Ιμάμογλου κατηγορείται ως «αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης»

«Πολιτικό σεισμό» προκαλεί στην Τουρκία, και ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, η αιφνιδιαστική σύλληψη και η προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου κατηγορείται ως «αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με κερδοσκοπικό σκοπό».



Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης έως τα ξημερώματα της Κυριακής θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει για το μέλλον του και τη συνέχιση της προφυλάκισής του.



Οι 106 συνεργάτες του κατηγορούνται για δωροδοκίες, οικονομικές ατασθαλίες κτλ.



Εξετάζεται η αντικατάστασή του με διορισμένο «διαχειριστή» από το υπουργείο Εσωτερικών ή τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

«Πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου»

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ τόνισε ότι «αυτό είναι το πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου», ξεκαθαρίζοντας ότι υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας θα είναι ο Ιμάμογλου.

Παρά τις απαγορεύσεις και την αστυνομοκρατία στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους για να διαδηλώσουν υπέρ του δημάρχου.

Απόψε 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί νέα μεγάλη διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή του δήμαρχου της Άγκυρας.



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπολειτουργούν, ενώ αντιπολιτευόμενα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολιτικό πραξικόπημα.

Αναφορά σε «δίκτυο (διαφθοράς) Ιμάμογλου» κάνουν συμπολιτευόμενα ΜΜΕ.

«Ιδεολογικές εκστρατείες συκοφαντίας»

Για «ιδεολογικές εκστρατείες συκοφαντίας» έκανε λόγο το «δεξί» χέρι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Φαχρετίν Αλτούν.

«Μετά την απόφαση σύλληψης αξιωματούχων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης και άλλων υπόπτων στο πλαίσιο μιας σειράς ερευνών που διεξήγαγε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ορισμένες ομάδες, ιδιαίτερα τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πολιτικά και ιδεολογικά κίνητρα, επιχειρούν να βλάψουν την ασφάλεια των ερευνών», ισχυρίστηκε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.



«Είμαστε επίσης μάρτυρες ότι μεταξύ των πολιτικών και ιδεολογικών αξιολογήσεων που έγιναν έχει γίνει παράλογη συκοφαντία σε βάρος του προέδρου μας χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες της έρευνας που ξεκίνησε» δήλωσε.



«Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προσπάθειες που έχουν στόχο να ενοχοποιήσουν τον πρόεδρό μας, καθώς και να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία των δικαστικών μας οργάνων, που ασκούν την εξουσία τους εκ μέρους του τουρκικού έθνους, και να προστατεύσουμε το δίκαιο του προέδρου μας από αυτές τις ιδεολογικές εκστρατείες συκοφαντίας» πρόσθεσε ο Αλτούν.



Παράλληλα, την κατάσχεση της κατασκευαστικής εταιρείας συνιδιοκτησίας του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: skai.gr

