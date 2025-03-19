Η σύλληψη και προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία και κανείς δεν ξέρει τι μέλλει γενέσθαι… Ποιος είναι, όμως, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος αποτελεί «αγκάθι» στα πλευρά Ερντογάν και είναι ο πιθανός αντίπαλός του στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές;

Ο Ιμάμογλου είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Τουρκίας και θεωρείται φαβορί για την προεδρία. Πέρυσι, κέρδισε τον εκλεκτό υποψήφιο του Ερντογάν για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης και την Κυριακή επρόκειτο να οριστεί υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, της κύριας ομάδας της αντιπολίτευσης.

Το 2019 ο Εκρέμ Ιμάμογλου, που στηριζόταν από το τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, επικράτησε έναντι του Μπιναλί Γιλντιρίμ, πρώην πρωθυπουργού και υποψηφίου με το κυβερνών AKP, στις εκλογές για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης.

Η νίκη Ιμάμογλου ήταν η πρώτη φορά που το κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν -ο οποίος ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης- έχασε την κυριαρχία του στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας έπειτα από, σχεδόν, 20 χρόνια.

Ποιος είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έλκει την καταγωγή του από την Τραπεζούντα, πόλη στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, περιοχή που παλαιότερα κατοικείτο από Έλληνες. Αυτό, φυσικά, δεν καθιστά τον Ιμάμογλου Έλληνα, όπως δεν καθιστά Έλληνα και τον Ερντογάν, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή της Ριζούντας, που επίσης βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσσα.

O Εκρέμ Ιμάμογλου μιλά ποντιακά και έχει σχέσεις με τους Ποντίους στα Γιαννιτσά. O δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης διατηρεί σχέσεις και με την Κύπρο, αφού σπούδασε στα Κατεχόμενα. Χαρακτηριστικό είναι ότι έκανε στην Κωνσταντινούπολη μνημείο για την Κύπρο με τον Κιουτσούκ και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, το οποίο βανδαλίστηκε από τους Γκρίζους Λύκους. Μάλιστα, μετά τις σπουδές στην Κύπρο έκανε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κατηγορείται για «πλαστογραφία επίσημων εγγράφων», με βάση έκθεση που συνέταξε το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YΟK) της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία η μετεγγραφή του το 1990 στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν νόμιμη, επειδή το πανεπιστήμιο στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου έκανε την αρχική εγγραφή του, δεν αναγνωριζόταν επισήμως την εποχή εκείνη από τις τουρκικές αρχές.

Το 2008 έγινε μέλος του CHP, ενώ το 2014 εξελέγη δήμαρχος στην περιοχή Μπεϊλίκντουζου που ανήκει στην Κωνσταντινούπολη. Το 2019 κέρδισε τη δημαρχία της Πόλης, μία νίκη που έκανε τους αναλυτές να θεωρούν πιθανή την αρχή της πτώσης για τον Ταγίπ Ερντογάν. Η επικράτηση του Ιμάμογλου προκάλεσε πανικό στον Τούρκο πρόεδρο και στο κόμμα του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν τα «fake news» για υποτιθέμενες παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία και το ΑΚΡ να προσφύγει ενάντια στο αποτέλεσμα. Μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Ανήκει στη νέα γενιά πολιτικών, γεννημένος το 1970, ξέρει να χειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στοχεύει σε όλα τα γούστα -ιδιαίτερα στη νέα γενιά ψηφοφόρων- , ενώ έχει και ένσημα εργασίας, έχοντας δουλέψει στην οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής και ανάθεσης έργων. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ανθεκτικός στις επιθέσεις…

«Αχίλλειος πτέρνα» η οικογένειά του

Και επειδή πίσω από έναν επιτυχημένο άνδρα είθισται να κρύβεται μία γυναίκα που κινεί σωστά τα νήματα, αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Η σύζυγός του, Ντιλέκ Ιμάμογλου, είναι μια νέα και δυναμική γυναίκα, δεν φοράει μαντίλα και την οποία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, θαυμάζει απεριόριστα.

O Εκρέμ Ιμάμογλου με τη σύζυγό του

Αναμφισβήτητα, η «Πρώτη Κυρία» της Κωνσταντινούπολης είναι μια όμορφη και μοντέρνα γυναίκα. Έχει κάνει τατουάζ στο μπράτσο και είναι φαν των social media. Διαφημίζει μέσω του Instagram το έργο του συζύγου της και στέκεται πάντα στο πλευρό του: στα εύκολα και στα δύσκολα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1995 και έχει αποκτήσει δύο αγόρια κι ένα κορίτσι. Είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης...

Η Ντιλέκ Ιμάμογλου γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1974 στην Τραπεζούντα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στο Τμήμα Τουρισμού. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές, έκανε το μεταπτυχιακό της στη δημόσια διοίκηση. Η Ντιλέκ είναι μία γυναίκα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην «εικόνα». Η ίδια θέλει να αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη Τουρκία.

Και η σύζυγός του αγαπά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των γυναικών και την εκπαίδευση των παιδιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Οκτώβριο του 2019, η Ντιλέκ Ιμάμογλου εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Madame Figaro» της Τουρκίας με τον τίτλο: «Πρώτη Κυρία της Κωνσταντινούπολης».

Θα δούμε, λοιπόν, το επόμενο διάστημα αν ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο ο Ερντογάν μπορεί να ξυπνήσει ή ένας πραγματικός αντίπαλος που παίρνει σάρκα και οστά και απειλεί την εξουσία του…

Πηγή: skai.gr

