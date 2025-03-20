Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του δήλωση σχετικά με τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να καλύψει τα εσωτερικά της λάθη με «μεγαλύτερα λάθη».

Ειδικότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι το κύριο αντιπολιτευόμενο κόμμα προσπαθεί να καλύψει τα δικά του λάθη και να εξαπατήσει τον κόσμο με «θεατρικές παραστάσεις».

«Δεν έχουμε ούτε τον χρόνο να σπαταλήσουμε σε άσκοπες συζητήσεις ούτε σωρούς χρημάτων να πετάμε αλόγιστα», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του στην Άγκυρα, μια μέρα μετά τη σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου, του κύριου πολιτικού του αντιπάλου.

Τα προβλήματα του Κόμματος Ρεπουμπλικανικού Λαού «δεν είναι τα προβλήματα της χώρας, αλλά τα προβλήματα μιας χούφτας συμφεροντολόγων στα κεντρικά τους γραφεία», είπε. «Δεν έχουμε χρόνο να σπαταλήσουμε στις θεατρικές παραστάσεις της αντιπολίτευσης».

«Η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει τους εσωτερικούς της καβγάδες ή τις διαμάχες της με το νόμο ως προβλήματα της χώρας. Η φιλοδοξία τους έχει σχεδόν αιχμαλωτίσει το μυαλό. Η αντιπολίτευση, τα ΜΜΕ της και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), δεν μπορούν να απαντήσουν στις κατηγορίες που θέτει η δικαιοσύνη σχετικά με τα θέματα του διπλώματος και της διαφθοράς. Αντί να απαντούν, καταφεύγουν στην εύκολη λύση του να εξαπατούν τον λαό» είπε ο Ερντογάν.

«Αν έλεγαν ότι το δίπλωμα είναι έγκυρο και σύμφωνα με τη διαδικασία, και αν έλεγαν ότι δεν υπάρχει αδικία ή διαφθορά στην πόλη, τότε θα μπορούσαν να το συζητήσουν με ειδικούς στο θέμα. Αλλά δεν το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί ξέρουν καλύτερα από όλους ότι αυτά είναι αλήθεια» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

