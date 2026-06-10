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«Έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Καντσελιέρι»

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ολυμπιακός δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για να κάνει δικό του τον εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρι

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Καντσελιέρι

Ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού φαίνεται πως είναι η περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρι!

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο που αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν παρουσιάσει έντονο ενδιαφέρον για να κάνουν δικό τους τον μεσοεπιθετικό της Λάτσιο.

Δεν συνδέεται για πρώτη φορά το όνομα του 24χρονου με τους Πειραιώτες, καθώς είχε απασχολήσει και το περασμένο καλοκαίρι αλλά η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει.

Το συμβόλαιο του Καντσελιέρι με τη Λάτσιο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027 και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ιταλίας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός
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