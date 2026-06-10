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Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο - Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση

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ΕΚΑΒ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο

Ειδικότερα, οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό λίγο πριν από τις 3:00 τα ξημερώματα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τροχαίο δυστύχημα Άγιος Δημήτριος μοτοσυκλέτα φορτηγό
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