Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο.
Ειδικότερα, οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό λίγο πριν από τις 3:00 τα ξημερώματα.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο μοτοσικλετιστής κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
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