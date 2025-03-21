Νέες διαδηλώσεις στην Τουρκία για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Νέες διαδηλώσεις οργανώνονται σήμερα στις πόλεις της Τουρκίας για την υποστήριξη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, δύο ημέρες μετά την σύλληψή του για «τρομοκρατία» και «διαφθορά» ή απλούστερα, εν όψει του επικείμενου ορισμού του επισήμως υποψήφιου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές, που επρόκειτο να γίνει την Κυριακή.

Χθες το βράδυ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με την συμμετοχή χιλιάδων πολιτών πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και άλλες τουρκικές πόλεις. Συνολικά από την Τετάρτη, ημέρα της σύλληψης, έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις σε 29 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας.

«Πλέον, κανείς δεν πρέπει να περιμένει από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) να κάνει πολιτική στις αίθουσες και τα κτίρια. Στο εξής, είμαστε στους δρόμους και τις πλατείες», φώναξε χθες ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Εζέλ μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλές χιλιάδες διαδηλωτές.

Οι περιορισμοί πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα και τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων (Χ, WhatsApp), οι οποίοι είχαν εφαρμοσθεί από το πρωί της Τετάρτης, ήρθησαν κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας, σύμφωνα με τουρκική οργάνωση παρακολούθησης του Ιντερνετ και δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Συνολικά 54 χρήστες του Ίντερνετ έχουν συλληφθεί από την Τετάρτη για μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που θεωρήθηκαν προβοκατόρικα από τις τουρκικές αρχές, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

