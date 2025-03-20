Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κόμματός του Εκρέμ Ιμάμογλου το οποίο κάλεσε σήμερα σε νέες συγκεντρώσεις.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης προσωπικότητα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία που συνελήφθη χθες Τετάρτη με την κατηγορία της «διαφθοράς» και της «τρομοκρατίας», πέρασε το πρώτο του βράδυ σε αστυνομικό τμήμα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ή έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εις βάρος περισσότερων από 100 ανθρώπων - στενών συνεργατών του Ιμάμογλου, βουλευτών του CHP και διάφορων άλλων.

Μεταξύ αυτών είναι και 6 πρόσωπα που κατηγορούνται για «υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης», του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), του ένοπλου κινήματος των Κούρδων το οποίο πρόσφατα δεσμεύθηκε να καταθέσει τα όπλα.

Η πρόσβαση σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων – όπως το Χ και το WhatsApp- παρέμενε περιορισμένη σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την τουρκική πλατφόρμα διαδικτύου Free Web Turkey.

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκούρ Οζέλ πέρασε το βράδυ στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης ενώ κάλεσε σε νέες συγκεντρώσεις μπροστά από το κτίριο σήμερα στις 20:30 (τοπική ώρα, 19:30 ώρα Ελλάδας) όπου θα εκφωνήσει ομιλία και ο ίδιος, σύμφωνα με το κόμμα του.

Χθες το βράδυ, παρά το κρύο πολλές, χιλιάδες άνθρωποι απάντησαν στην έκκλησή του για κινητοποιήσεις και βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας, μεταξύ άλλων, «Ιμάμογλου δεν είσαι μόνος!».

Ο πρόεδρος του CHP κατήγγειλε «το κρατικό πραξικόπημα εις βάρος της αντιπολίτευσης». «Θέλησαν να ακυρώσουν τη βούληση του λαού», υπογράμμισε ο Οζέλ.

«Δεν υπάρχει διαφθορά ούτε τρομοκρατική οργάνωση, αλλά εντεταλμένοι εκτελεστές της δικαιοσύνης», κατήγγειλε από την πλευρά της η σύζυγος του δημάρχου, η Ντιλέκ Ιμάμογλου, εκτιμώντας ότι «το μόνο έγκλημα του Ιμάμογλου είναι (…) ότι κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων. Το μόνο του έγκλημα είναι ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος!».

Στο μεταξύ ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι 37 άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έκαναν «προκλητικές αναρτήσεις, υποκινώντας στο έγκλημα και το μίσος» μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν 261 λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ των οποίων οι 62 από το εξωτερικό, οι οποίοι έκαναν «προκλητικές αναρτήσεις», επεσήμανε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια στο Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λιγότερες από 24 ώρες μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης έγιναν 18,6 εκατ. αναρτήσεις στο Χ για τον Ιμάμογλου.

Παράλληλα οι τουρκικές αρχές έθεσαν υπό δικαστικό έλεγχο την κατασκευαστική εταιρεία της οποίας ο Ιμάμογλου είναι συνιδιοκτήτης.

Σε ανακοίνωσή του αργά χθες το βράδυ το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι δικαστήριο ανέλαβε τον έλεγχο της Imamoglu Construction, Trade and Industry στο πλαίσιο ερευνών για οικονομικό έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

