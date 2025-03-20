Χιλιάδες οπαδοί του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) συγκεντρώθηκαν για δεύτερη ημέρα έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, υπέρ του Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ και το ΑΠΕ, η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑϊ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, τουλάχιστον έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισοδία.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Δείτε βίντεο από τις μεγάλες συγκεντρώσεις από Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα:

Οι συγκεντρώσεις προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως την Κυριακή, σύμφωνα με τον Μ. Κωστίδη.

Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, προσωπικότητα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, συνελήφθη χθες Τετάρτη με την κατηγορία της «διαφθοράς» και της «τρομοκρατίας» και πέρασε το πρώτο του βράδυ σε αστυνομικό τμήμα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δείτε live εικόνα από τις συγκεντρώσεις στην Κωνσταντινούπολη

Live εικόνα από τις συγκεντρώσεις στην Άγκυρα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.