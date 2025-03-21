Υπό πίεση βρίσκονται για μια ακόμη ημέρα η τουρκική λίρα και οι τουρκικές μετοχές, που καθώς δεν έχει ξεθυμάνει ακόμη η «φουρτούνα» που προκάλεσε η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης την Τετάρτη και οδήγησε στην κατρακύλα του τουρκικού νομίσματος και την ελεύθερη πτώση του χρηματιστηρίου.

Η τουρκική λίρα βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει την ισχυρότερη εβδομαδιαία πτώση της σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, καθώς η παροχή ρευστότητας και η αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της Τουρκίας την Τετάρτη και την Πέμπτη αντίστοιχα, απέτυχαν να περιορίσουν την υποχώρηση του νομίσματος, εν μέσω των αυξανόμενων πολιτικών εντάσεων και των ανησυχιών για περιορισμό της δημοκρατίας στη χώρα.

Το πρωί της Παρασκευής, 11:30 ώρα Τουρκίας, η λίρα υποχωρούσε κατά 0,5% στις 38 ανά δολάριο, διευρύνοντας τις απώλειες του τελευταίου πενθημέρου στο 3,8%, που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση του τουρκικού νομίσματος από τον Ιούνιο του 2023.

Την Τετάρτη, όταν η είδηση της σύλληψης Ιμάμογλου προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στη λίρα που έφτασε να κατρακυλά έως και 12,7% χαμηλότερα και να καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό στις 42 λίρες ανά δολάριο, η κεντρική τράπεζα προχώρησε στην παροχή ρευστότητας έως και 9 δισ. δολαρίων προκειμένου να περιορίσει τη μεταβλητότητα του νομίσματος και τις εκροές καταθέσεων σε λίρες.

Τη δε Πέμπτη, σε έκτακτη συνεδρίασή της, η τουρκική κεντρική τράπεζα προχώρησε σε μια αύξηση σοκ στο επιτόκιο των διατραπεζικών καταθέσεων μίας ημέρας, κατά 200 μονάδες βάσης, αυξάνοντας το μέσο κόστος χρηματοδότησης σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την εξασθένιση της λίρας να υποκινήσει πληθωριστικές πιέσεις.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναστείλει τον δανεισμό repos μίας εβδομάδας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Εν τω μεταξύ, ισχυρές απώλειες δέχεται και σήμερα το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τον δείκτη BIST 100 να σημειώνει πτώση άνω του 6% στις 9.219,57 μονάδες, μετά τη μικρή υποχώρηση εχθές που ακολούθησε το sell-off της Τετάρτης, ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η σύλληψη του Ιμάμογλου.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ο δείκτης BIST 100 έκλεισε με απώλειες 8,7%, ενώ οι μαζικές πωλήσεις οδήγησαν δύο φορές στην προσωρινή διακοπή των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.



Πηγή: skai.gr

