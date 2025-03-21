Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθυστερούν την εκταμίευση 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδότηση για το κλίμα στη Νότια Αφρική, εγείροντας ανησυχίες ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να παρακρατηθούν εξ ολοκλήρου, ανέφερε την Πέμπτη το Bloomberg News, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, εκπρόσωποι των ΗΠΑ εμπόδισαν τα Ταμεία Επενδύσεων για το Κλίμα (CIF) που συνδέονται με την Παγκόσμια Τράπεζα να εγκρίνουν μια εκταμίευση 500 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νότια Αφρική. Η χρηματοδότηση αναμενόταν να ξεκλειδώσει επιπλέον 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές πηγές και μια νέα προσπάθεια για έγκριση της εκταμίευσης μπορεί να γίνει στις συνεδριάσεις της CIF τον Ιούνιο.

Το CIF είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολυμερή ταμεία στον κόσμο που στοχεύει στην κλιμάκωση λύσεων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Εάν επιβεβαιωθεί, η κίνηση θα είναι μεταξύ πολλών ενεργειών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να περιορίσει τη συμμετοχή σε πολυμερείς πρωτοβουλίες για το κλίμα.

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ αποχώρησαν από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, το οποίο υποστηρίζει ευάλωτα έθνη που αντιμετωπίζουν καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.