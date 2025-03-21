Δυο άνδρες καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών για φόνους εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στην Οκλαχόμα και στη Φλόριντα, αυξάνοντας σε δέκα τον αριθμό των θανατοποινιτών οι ποινές των οποίων εφαρμόστηκαν μέχρι στιγμής φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρχών των δυο πολιτειών.

Στην Οκλαχόμα, ο Γουέντελ Γκρίσομ, φορτηγατζής, 56 ετών, καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών επειδή σκότωσε πυροβολώντας και πετυχαίνοντας με μια σφαίρα στο κεφάλι την 23χρονη Άμπερ Μάθιους κατά τη διάρκεια ληστείας το 2005. Εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση λίγο μετά τις 10:00 (17:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών της πολιτείας.

Στη Φλόριντα, ο Έντουαρντ Τζέιμς, 63 ετών, καταδικάστηκε για τον βιασμό και τον φόνο το 1993 της Τόνι Νούνερ, 8 ετών, και της γιαγιάς της, της Μπέτι Ντικ, υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών της πολιτείας, εκτελέστηκε στις 20:15 (σήμερα στις 02:15 ώρα Ελλάδας), επίσης με θανατηφόρα ένεση.

Αυτές ήταν οι δυο τελευταίες εκτελέσεις που προβλεπόταν να γίνουν την τρέχουσα εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Προχθές Τετάρτη, άλλος θανατοποινίτης εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά), στην πρώτη εκτέλεση στην πολιτεία αυτή έπειτα από δυο χρόνια και πλέον.

Και την Τρίτη, ακόμη ένας εκτελέστηκε στη Λουιζιάνα (νοτιοανατολικά) με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που ως αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιούσαν μόνο οι αρχές στη γειτονική Αλαμπάμα και ειδικοί του ΟΗΕ συγκρίνουν με μορφή «βασανιστηρίου».

Εντός 2025 έχουν γίνει 10 εκτελέσεις στις ΗΠΑ: επτά με θανατηφόρες ενέσεις, δυο με εισπνοή αζώτου και μια από εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) — ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες πέντε (Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

