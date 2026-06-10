Από καουμπόηδες σε Super Bowl show – Πώς άλλαξε το Μουντιάλ στις ΗΠΑ

Τα ακριβότερα εισιτήρια για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994 στις ΗΠΑ πωλήθηκαν προς 475 δολάρια. Φέτος, τα εισιτήρια για τους αγώνες στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Υπάρχει λόγος που ήταν πιο φθηνά. Πάνω από 30 χρόνια πριν, οι προοπτικές του τουρνουά ήταν κάθε άλλο παρά σίγουρες. Οι ΗΠΑ, συνηθισμένες να θεωρούνται υπερδύναμη σε κάθε τομέα, στο ποδόσφαιρο ανδρών ήταν στην καλύτερη περίπτωση ουραγοί. Δεν διέθεταν καν οργανωμένο εγχώριο πρωτάθλημα. Το παλιό North American Soccer League είχε διαλυθεί μετά τη σεζόν του 1984, ενώ το Major League Soccer λανσαρίστηκε μόλις δύο χρόνια μετά το Μουντιάλ.

«Δεν ήμασταν σίγουροι πόσο επιτυχημένο θα ήταν, αλλά ξέραμε ότι οι Αμερικανοί αγαπούν τα μεγάλα γεγονότα», είπε ο Άλαν Ρόθενμπεργκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης του 1994, ο οποίος τότε ήταν και πρόεδρος του US Soccer και είχε επιβλέψει τους αγώνες ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984.

Ο Ρόθενμπεργκ - δικηγόρος που είχε εκπροσωπήσει ομάδες όπως οι LA Lakers, οι LA Clippers και οι Portland Trail Blazers, καθώς και αθλητές όπως ο Bruce (νυν Caitlyn) Jenner και ο Greg Louganis - αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του στο χώρο της ψυχαγωγίας στο Λος Άντζελες. Η Whitney Houston, οι Three Tenors, ο Robin Williams και άλλοι σταρ επιστρατεύτηκαν για να προσελκύσουν κοινό στα γήπεδα. «Φέραμε όποιον διάσημο μπορείς να φανταστείς», είπε ο Ρόθενμπεργκ.

Όμως η αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν πραγματικά «ποδοσφαιρικό έθνος» ενισχύθηκε στην τελετή έναρξης, όταν η Νταϊάνα Ρος διέσχισε χορεύοντας το γήπεδο για να εκτελέσει πέναλτι και έστειλε την μπάλα πολύ αριστερά από το τέρμα, το οποίο μάλιστα είχε στηθεί έτσι ώστε να ανοίξει στα δύο για να προσομοιάσει ένα εντυπωσιακό γκολ.

Φέτος, η FIFA και οι διοργανωτές αποφάσισαν να αντιγράψουν το Super Bowl, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά, ο τελικός θα περιλαμβάνει ένα σόου στο ημίχρονο με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS.

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες, το Μουντιάλ του 1994 άρχισε σταδιακά να παίρνει ώθηση. Στους χορηγούς περιλαμβάνονταν μεγάλα και διαχρονικά brands - όπως Gillette, McDonald’s και Adidas - αλλά και άλλα που έχουν πλέον εξαφανιστεί, όπως η Pontiac.

Επειδή το ποδόσφαιρο δεν έχει συχνές διακοπές όπως το αμερικανικό football, τα τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ χρειάστηκε να βρουν ευρηματικούς τρόπους για να ενσωματώσουν διαφημίσεις μέσα στη ροή των αγώνων. Τα ABC και ESPN μετέτρεψαν το νέο γραφικό σκορ και χρόνου στην οθόνη σε διαφημιστικό χώρο, προβάλλοντας εναλλάξ brands όπως Snickers και Coca-Cola.

Το ποδόσφαιρο ήταν τότε κάτι εντελώς νέο για τις ΗΠΑ το 1994. Για την προώθηση των αγώνων, οι διαφημίσεις σε περιοδικά έδειχναν έναν καουμπόη να αρπάζει με λάσο μια μπάλα ποδοσφαίρου.

«Μου δόθηκε ένας προϋπολογισμός για καμπάνια ενημέρωσης, σαν να επρόκειτο για λανσάρισμα νέου προϊόντος», είπε ο σύμβουλος αθλητισμού Τζον Κρίστικ, που είχε αναλάβει την προώθηση του τουρνουά. «Τότε ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Σήμερα είμαστε ποδοσφαιρικό έθνος».

Η καλή πορεία της ομάδας των ΗΠΑ στο Μουντιάλ του ’94 ήταν ένα απρόσμενο «μπόνους», καθώς έφτασε μέχρι τη φάση των «16» νικώντας την Κολομβία 2-1. Ο Ανδρες Εσκομπάρ της Κολομβίας, που είχε πετύχει αυτογκόλ, δολοφονήθηκε λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στη χώρα του.

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν τη Βραζιλία στις 4 Ιουλίου, την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Το κοινό που κατέκλυσε το γήπεδο στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια ήταν, όπως θυμάται ο Ρόθενμπεργκ, εξίσου ενθουσιασμένο όσο οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ πάλεψαν στο πρώτο ημίχρονο αλλά ηττήθηκαν 1-0. Η Βραζιλία στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας την Ιταλία 3-2 στα πέναλτι στον τελικό στο Rose Bowl της Πασαντίνα στην Καλιφόρνια. Η διοργάνωση είχε κέρδη 40 εκατ. δολαρίων (περίπου 88 εκατ. σε σημερινά χρήματα). Συνολικά, η μέση προσέλευση ήταν 68.991 θεατές ανά αγώνα, με πληρότητα στα γήπεδα στο 96%, καθιστώντας το ένα από τα πιο επιτυχημένα Μουντιάλ.

Σήμερα, όπως και το 1994, υπάρχουν έντονες αμφιβολίες για το αν το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πετύχει. Πολλοί ξένοι επισκέπτες, φοβούμενοι εχθρική υποδοχή και υψηλό κόστος στις ΗΠΑ, αποφεύγουν να ταξιδέψουν. Και ενώ το 1994 οι διοργανωτές ανησυχούσαν για άδειες θέσεις λόγω έλλειψης Αμερικανών φιλάθλων, φέτος οι φίλαθλοι διαμαρτύρονται ότι τα ακριβά εισιτήρια κάνουν τους αγώνες προσιτούς μόνο στην οικονομική ελίτ.

Το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει οκτώ αγώνες του Μουντιάλ, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη την Παρασκευή. «Δυστυχώς», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, «αυτοί οι αγώνες είναι για την παγκόσμια ελίτ».

Οι τιμές έχουν οριστεί υψηλά για να αποτραπεί το κέρδος από μεταπωλητές, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο. Η διάθεση των 6,7 εκατ. εισιτηρίων για 104 αγώνες σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού γίνεται ηλεκτρονικά. Το 1994, οι διοργανωτές είχαν τυπώσει πάνω από 3,5 εκατ. εισιτήρια για 52 αγώνες σε 9 αμερικανικές πόλεις, τα οποία αποστέλλονταν ταχυδρομικά ή αγοράζονταν με φυσικό τρόπο από κέντρο στο Λος Άντζελες.

«Πήραμε στην κυριολεξία ένα τραπεζικό θησαυροφυλάκιο», είπε η Μάρλα Μέσινγκ, που τότε είχε την ευθύνη της διανομής των εισιτηρίων.

Η Μέσινγκ αργότερα ηγήθηκε του Μουντιάλ Γυναικών της FIFA το 1999 στις ΗΠΑ, το οποίο κατέκτησε η αμερικανική ομάδα στα πέναλτι στον τελικό στο Rose Bowl. Η νίκη έμεινε στην ιστορία με τη φωτογραφία της Μπράντι Τσέιστεϊν να πανηγυρίζει βγάζοντας τη φανέλα της.

«Υπάρχει πάντα άγχος πριν από τέτοια μεγάλα γεγονότα, αλλά όταν αρχίσουν οι αγώνες, όλα αυτά ξεχνιούνται και μένει μόνο ένα από τα σπουδαιότερα αθλητικά τουρνουά», σημείωσε η Μέσινγκ.

Το Μουντιάλ του ’94 αποτέλεσε θεμέλιο για τη δημιουργία του MLS, που σήμερα έχει 30 ομάδες σε ΗΠΑ και Καναδά, γήπεδα και τηλεοπτικό συμβόλαιο 250 εκατ. δολ. με την Apple TV. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο», είπε ο Ινφαντίνο. «Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να είσαι ικανοποιημένος με τη 20ή θέση στο νούμερο ένα άθλημα στον κόσμο».

Οι ΗΠΑ έχασαν σε φιλικά από Βέλγιο και Πορτογαλία τον Μάρτιο στην Ατλάντα, αλλά η νίκη επί της Σενεγάλης και η οριακή ήττα από τη Γερμανία ανέβασαν την αισιοδοξία. Οι πιθανότητες πρόκρισης πέρα από τον όμιλο εκτιμώνται στο 83%, σύμφωνα με την Kalshi.

Άλλες επαγγελματικές λίγκες έχουν αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Η αξία των ομάδων στο WNBA και το NWSL αυξάνεται ταχύτερα από εκείνη του MLS, σύμφωνα με το Sportico. Παράλληλα, ανησυχητικό είναι ότι η συμμετοχή νέων στις ΗΠΑ στο ποδόσφαιρο έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία, ενώ αθλήματα όπως το γκολφ και το τένις έχουν κερδίσει έδαφος, σύμφωνα με το Aspen Institute. Οι βετεράνοι του ’94 περίμεναν διαφορετική εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια.

«Αν με ρωτούσες το 1994, πώς θα ήταν το 2026, ειλικρινά θα πίστευα ότι θα είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο», είπε ο Αλεξι Λάλας, αμυντικός της εθνικής ΗΠΑ το ’94. «Νόμιζα ότι η συζήτηση θα ήταν αν θα κερδίσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και σίγουρα δεν γίνεται λόγος για κάτι τέτοιο σήμερα».

Πηγή: skai.gr

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