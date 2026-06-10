Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 10 Ιουνίου

Σήμερα 10 Ιουνίου, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Πηγή: skai.gr
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Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 45 λεπτά - Σελήνη 24.1 ημερών
Σήμερα 10 Ιουνίου, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.