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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 10 Ιουνίου

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 45 λεπτά - Σελήνη 24.1 ημερών

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Εορτολόγιο

Σήμερα 10 Ιουνίου, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή
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