Εκπρόσωπος της Χαμάς προσκάλεσε τον Ίλον Μασκ στη Γάζα

Πρόσκληση στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την έκταση της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, απηύθυνε σήμερα από τη Βηρυτό ο Οσάμα Χαμντάν, εκπρόσωπος της Χαμάς στον Λίβανο.

Χθες Δευτέρα, ο μεγιστάνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – ο οποίος επικρίθηκε έντονα για την επιδοκιμασία μιας αντισημιτικής ανάρτησης – επισκέφθηκε κιμπούτς που αιματοκύλισαν μαχητές της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και δεσμεύτηκε πως θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να σταματήσει τη ρητορική μίσους.

Το Ισραήλ «έχει αποτύχει οικτρά» στη Λωρίδα της Γάζας, αφού δεν έχει εκπληρώσει κανέναν από τους στόχους που είχε θέσει κατά την έναρξη των στρατιωτικών του επιχειρήσεων, υποστήριξε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Οσάμα Χαμντάν ανέφερε πως οι ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης είναι πολύ περισσότεροι από όσους ανακοινώνει επισήμως η ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF). Συμπλήρωσε ότι περίπου 1.000 ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 200 σοβαρά.

Οι απώλειες του εχθρού θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες, προέβλεψε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι Iσραηλινοί στρατιώτες δεν έχουν πατήσει πόδι στο 80% του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

