Ο επιχειρηματίας Ίλον Μασκ προσγειώθηκε σήμερα στο Τελ Αβίβ, όπως έγινε γνωστό από δημοσιογράφο που παρακολουθεί την αεροπορική κυκλοφορία,.

Οι ισραηλινοί ηγέτες θέλουν να του εφιστήσουν την προσοχή για τη τη μοίρα των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και να συζητήσουν μαζί του για την αύξηση του αντισημιτισμού στο Ίντερνετ.

Από το γραφείο του ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, ότι ο Μασκ θα μεταβεί στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον αρχηγό του κράτους. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από το γραφείο του Μασκ δεν έγινε κανένα σχόλιο.

Ο Αβί Σαρφ, ειδικός της ισραηλινής εφημερίδας Χααρέτζ σε θέματα που αφορούν την αεροπορία, ανήρτησε στην πλατφόρμα X του Μασκ ότι ένα αεροπλάνο που μεταφέρει τον δισεκατομμυριούχο, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής των εταιρείων Tesla και SpaceX, προσγειώθηκε το πρωί.

Elon Musk landing Israel this morning pic.twitter.com/u1uroEYdGB — avi scharf (@avischarf) November 27, 2023

Ο Νετανιάχου συνάντησε τον Μασκ στις 18 Σεπτεμβρίου στην Καλιφόρνια και του ζήτησε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και στη μάχη κατά των ομιλιών μίσους, έπειτα από εβδομάδες διενέξεων σχετικά με αντισημιτικό περιεχόμενο στην X.

Ο Μασκ απάντησε λέγοντας πως είναι κατά του αντισημιτισμού και εναντίον οτιδήποτε «προωθεί το μίσος και τη σύγκρουση», επαναλαμβάντοντας προηγούμενες δηλώσεις του πως η X δεν θα προωθεί ομιλίες μίσους.

Πηγή: skai.gr

