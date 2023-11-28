Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία ασκεί πίεση στους γείτονες και συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω της μετανάστευσης

Για προσπάθεια της Μόσχας να ασκήσει πίεση στους γείτονες και συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω της μετανάστευσης, έκανε λόγο ο Γενς Στόλτενμπεργκ όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της Φινλανδίας να κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε ότι «το γεγονός ότι τώρα η Ρωσία χρησιμοποιεί τη μετανάστευση ως εργαλείο είναι ακόμη ένα παράδειγμα της προσπάθειας να ασκήσει πίεση στους γείτονες, συμμάχους του ΝΑΤΟ. Δεν θα επιτύχουν γιατί είμαστε μαζί, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και καλωσορίζω την απόφαση του FRONTEX να στηρίξει και να βοηθήσει την Φινλανδία. Δεν υπάρχει αίτημα για αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ, ο έλεγχος των συνόρων είναι κάτι που οι σύμμαχοι κάνουν οι ίδιοι». Επίσης, ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά εργαλεία για να ασκήσει πίεση στους γείτονες. «Τους έχουμε δει να χρησιμοποιούν την ενέργεια, τους έχουμε δει να χρησιμοποιούν τις κυβερνοεπιθέσεις, διαφορετικούς τύπους κρυφών επιχειρήσεων προσπαθώντας να υπονομεύσουν τις δημοκρατίες μας» προσέθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

