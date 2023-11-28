Μεγάλη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ετοιμάζουν Βρετανία-Τουρκία

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Πρέσβης της Τουρκίας στο Λονδίνο Ertaş δήλωσε ότι η τρέχουσα συμφωνία είναι σημαντική καθώς είναι η πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που υπογράφεται με διάφορες χώρες μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

H επικαιροποιημένη Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, στοχεύει να καλύψει τομείς όπως το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο χωρών όπως και στη λήψη πρόσθετων παραχωρήσεων στον τομέα της γεωργίας.

Ο Ertaş αναφέροντας ότι η συμφωνία, η οποία θα επικαιροποιηθεί και θα επεκταθεί σε εύρος, θα επιτρέψει την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών και του αμοιβαίου εμπορίου, είπε ότι «οι εμπορικές και οικονομικές μας σχέσεις θα ενισχυθούν περαιτέρω σύμφωνα με τη στρατηγική μας συνεργασία».



