Η ακτιβίστρια Αχεντ Ταμίμι φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο για να απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Άλλοι 50 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και κρατούμενοι αναμένεται να απελευθερωθούν μετά την παράταση της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυσης του πυρός.

Το όνομα της 22χρονης, φέρεται να βρίσκεται στη λίστα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ την Τρίτη, υπήρξε σύμβολο αντίστασης ενάντια στην ισραηλινή κατοχή, αναφέρει ο Guardian, από τότε που ήταν περίπου 11 ετών.

Η Ταμίμι καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση για χειροδικεία Ισραηλινού στρατιώτη το 2017. Το περιστατικό έκανε τον γύρω του κόσμου με αποτέλεσμα η Ταμίμι να αποκτήσει παγκόσμια φήμη.

Συνελήφθη εκ νέου τον περασμένο Νοέμβριο ως φερόμενη για υποκίνηση βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι ήταν ύποπτη για υποκίνηση βίας και τρομοκρατικής δράσης. Η σύλληψη φαίνεται να σχετίζεται με μια ανάρτηση στο Instagram από έναν λογαριασμό στο όνομα της Ταμίμι που αναφέρεται στον Αδόλφο Χίτλερ και ορκιζόταν να «σφάξει» Ισραηλινούς.

Η οικογένεια της Ταμίμι υποστήριξε ότι η Αχεντ δεν έγραψε την ανάρτηση, αλλά υποστήριξε ότι επρόκειτο για έναν από τους πολλούς λογαριασμούς που φέρουν το όνομά της ψευδώς ή ότι πρόκειται για χακάρισμα του λογαριασμού της, γεγονός που είχε συμβεί και στο παρελθόν.

Η πιθανή απελευθέρωση της κόρης τους την Τρίτη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή: ο δικηγόρος της είπε ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να μεταφέρει την Ταμίμι σε διοικητική κράτηση, τρεις εβδομάδες μετά τη σύλληψή της.



