Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία διεξάγονται από σήμερα έως και την Κυριακή - με τους τους κάτοικους της ρωσικής Άπω Ανατολής, λόγω της διαφοράς ώρας, να έχουν αρχίσει ήδη να ψηφίζουν (τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 08.00 τοπική ώρα Παρασκευής,22.00 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη).

Από αυτή την εκλογική αναμέτρηση απουσιάζει το εκλογικό δράμα με τους αναλυτές να παραπέμπουν στην επόμενη ημέρα για τυχόν εκπλήξεις.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, βάζει πλώρη για ακόμη μία θητεία έξι ετών που θα τον κρατήσει στο Κρεμλίνο έως και το 2030, όταν πλέον θα συμπληρώνει τρεις δεκαετίες στο τιμόνι διακυβέρνησης της χώρας είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της.

Για τον Economist, πρόκειται «για τον μακροβιότερο δικτάτορα της χώρας μετά τον Στάλιν» και στην προεκλογική κούρσα «τρέχει» δίχως αντίπαλο, καθώς έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε αντιπολιτευτική φωνή.

Δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε την τρέχουσα εβδομάδα, έδειχνε ότι ο Βλάντιμιρ Πουτιν μπορεί να λάβει ακόμη και το 82% των ψήφων.

Τα σχέδια του προέδρου για την επόμενη μέρα

«Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία δεν είναι τόσο σημαντικές όσο τα όσα θα ακολουθήσουν την επόμενη ημέρα», σχολιάζει στο Associated Press ο Μπριν Ρόζενφελντ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Cornell εξηγώντας ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιλέγει να αναβάλλει για αργότερα τα... δύσκολα.

Ορισμένοι αναλυτές εξηγούν πως μία πρώτη – διόλου δημοφιλής - κίνηση θα μπορούσε να είναι η λήψη απόφασης για ένα δεύτερο κύμα επιστράτευσης. Ωστόσο, άλλοι αναλυτές διαφωνούν και αποκλείουν το εν λόγω ενδεχόμενο.

Από τη μία στη Ρωσία οι φωνές υπέρ της συσπείρωσης της ρωσικής κοινωνίας γύρω από τις αμυντικές της ανάγκες πυκνώνουν και από την άλλη ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται έτσι ώστε η Μόσχα να μπορεί να ελίσσεται δηλώνοντας ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την επικεφαλής του Κέντρου Davis των Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Αλεξάνδρα Βακρού, η Ρωσία θα μπορούσε εντός των επόμενων ετών να δοκιμάσει τη δέσμευση του ΝΑΤΟ στο άρθρο 5, τον ακρογωνιαίο λίθο της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας που προβλέπει πως η επίθεση εναντίον ενός Κράτους – Μέλους συνιστά επίθεση εναντίον όλων.

Όπως αναφέρει η Βακρού «δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν νομίζει ότι πρέπει να είναι στρατιωτικά ισχυρότερος συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Απλώς, αυτές χρειάζεται να είναι περισσότερο αδύναμες».

Ζητούμενο για εκείνον, εξηγεί η Βακρού, αποτελεί όχι το πώς ο ίδιος θα είναι ισχυρότερος αλλά το πώς όλοι οι υπόλοιποι θα καταντήσουν να είναι περισσότερο αδύναμοι.

Επομένως, για να το καταφέρει αυτό, συμπληρώνει, θα χρειαστεί να εκμεταλλευτεί μία κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να δοκιμάσει την αντοχή του άρθρου 5 και, μάλιστα, δίχως να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα. Και αυτό μόνο και μόνο για να δείξει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν «ψευτόμαγκα», αναφέρει χαρακτηριστικά, φέρνοντας το παράδειγμα μίας κυβερνοεπίθεσης ως τεστ απειλής.

Σε ό,τι αφορά δε στο εσωτερικό της Ρωσίας κανείς δεν θα μπορούσε να αποκλείσει τη λήψη επιπλέον μέτρων καταστολής, παρά το γεγονός ότι φωνές και Μέσα Ενημέρωσης με αντίθετη άποψη έχουν ήδη φιμωθεί.

Ήδη λίγες εβδομάδες πριν ο σφοδρότερος επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, πέθανε υπο αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σωφρονιστικό κατάστημα της Αρκτικής, ενώ ακόμη και οι άλλοι τρεις υποψήφιοι των προεδρικών εκλογών είτε υποστηρίζουν ανοιχτά τον Ρώσο πρόεδρο είτε τη γραμμή του Κρεμλίνου.

«Πώς είναι δυνατόν σε μία χώρα 145 εκατομμυρίων κατοίκων να μην υπάρχει κανείς άλλος ικανός για να κάνει τη δουλειά του προέδρου» ρωτούσε ο ανταποκριτής του BBC, Στιβ Ρόζενμπεργκ σε σχετικό ρεπορτάζ του στο βρετανικό δίκτυο λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες στη χώρα, για να λάβει ως απάντηση από ψηφοφόρο του ίδιου του Βλάντιμιρ Πούτιν πως «μπορείς να αλλάξεις έναν ηγέτη, αλλά θα έχει μικρή διαφορά στη ζωή μας».

Πηγή: skai.gr

