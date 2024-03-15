Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοινώνει πως κατέστρεψε όπλα των Χούθι της Υεμένης έπειτα από εκτοξεύσεις πυραύλων στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως κατέστρεψαν εννέα αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) και δυο drones των Χούθι αφού οι υεμενίτες αντάρτες προχώρησαν σε συνολικά τέσσερις εκτοξεύσεις ASBMs, δύο στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλων δύο στον Κόλπο του Άντεν, χωρίς να αναφερθούν ούτε τραυματισμοί, ούτε ζημιές σε εμπορικά πλοία, ή σκάφη των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού.

Ο αμερικανικός στρατός «κατέστρεψε εννέα αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι», τονίζει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM που δημοσιοποιήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter), οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Άντεν και προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, χωρίς να αναφερθούν «κανένας τραυματισμός ούτε καμιά ζημιά».

Από την πλευρά της, η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανακοίνωσε πως έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» στον θαλάσσιο χώρο 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμένα Χοντάιντα της Υεμένης.

Εμπορικό πλοίο ανέφερε πως δύο πύραυλοι πέρασαν πάνω από το σκάφος και ακούστηκαν «δυο εκρήξεις» σε απόσταση, σύμφωνα με την υπηρεσία, που διευκρίνισε πως το εμπορικό πλοίο —δεν το κατονόμασε— δεν έπαθε τίποτε, κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και συνεχίζει την πορεία του.

Το υεμενίτικο ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, Χούθι, άρχισε στα μέσα του Νοεμβρίου να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Οι επιθέσεις των ανταρτών, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, ανάγκασαν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου. Ενέτειναν επίσης τις ανησυχίες πως ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή ανάφλεξη.

Παρότι, για να αντιμετωπιστούν οι Χούθι, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» την ελευθερία της ναυσιπλοΐας· παρότι αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε δική της ναυτική δύναμη, την αποστολή Ασπίδες· και παρότι οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει επανειλημμένα θέσεις τους στην υεμενίτικη επικράτεια από τον Ιανουάριο, οι Χούθι —η Ουάσιγκτον τους ενέταξε ξανά πρόσφατα στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει— δεν σταματούν, αντίθετα διατρανώνουν πως θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους, με τον ηγέτη τους να δηλώνει χθες βράδυ πως πλέον θα μπαίνουν στο στόχαστρο πλοία που κινούνται στον «τον Ινδικό Ωκεανό, προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

