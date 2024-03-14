Ρωσία-προεδρικές εκλογές: Οι κάτοικοι της ρωσικής Άπω Ανατολής άρχισαν να ψηφίζουν

Οι κάτοικοι της ρωσικής Άπω Ανατολής άρχισαν να ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές που αναμένεται να δώσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν μια νέα θητεία χωρίς αντιπολίτευση, τη στιγμή που η Ουκρανία, αντιμέτωπη με τη ρωσική επίθεση εδώ και δύο χρόνια, αυξάνει τις επιθέσεις της από την άλλη άκρη της χώρας.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 08.00 (τοπική ώρα Παρασκευής) (22.00 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη) στη χερσόνησο Καμτσάτκα και στην Τσουκότκα, δύο απομακρυσμένες περιοχές που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας, και θα κλείσουν την Κυριακή στις 20.00 στο Καλίνινγκραντ, ρωσικό θύλακα που συνορεύει με εδάφη χωρών μελών της ΕΕ.

Λόγω της διαφοράς ώρας, οι κάτοικοι της Άπω Ανατολής αρχίζουν να ψηφίζουν τη στιγμή που οι κάτοικοι του δυτικού τμήματος αυτής της χώρας με 11 ζώνες ώρας ετοιμάζονται να πάνε για ύπνο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε διάστημα τριών ημερών, και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στην Ουκρανία και στην Υπερδνειστερία, φιλορωσικό έδαφος που αποσχίστηκε από τη Μολδαβία.

Λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία 24 χρόνια, κάλεσε τους συμπατριώτες του να μην "παρεκκλίνουν από τον δρόμο" και να ψηφίσουν "πατριωτικά" αυτούς τους "δύσκολους" καιρούς.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους θα αντιμετωπίσει τρεις ασήμαντους υποψηφίους οι οποίοι δεν αντιτίθενται ούτε στην επίθεση στην Ουκρανία ούτε στην καταστολή που εξάλειψε κάθε αντιπολίτευση και κορυφώθηκε με τον θάνατο στη φυλακή στα μέσα Φεβρουαρίου του κύριου πολέμιου του Κρεμλίνου, του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο μόνος πολιτικός αντίπαλος που επιχείρησε να θέσει υποψηφιότητα, ο Μπόρις Ναντέζντιν, αποκλείστηκε από τις εκλογές καθώς η υποψηφιότητά του να απορρίφθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

