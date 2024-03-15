Ερυθρά Θάλασσα: «Συμβάν» 50 ναυτικά μίλια από τη Χοντάιντα της Υεμένης

Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανακοίνωσε πως έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» στον θαλάσσιο χώρο 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμένα Χοντάιντα της Υεμένης.

Εμπορικό πλοίο ανέφερε πως δύο πύραυλοι πέρασαν πάνω από το σκάφος και ακούστηκαν «δυο εκρήξεις» σε απόσταση, σύμφωνα με την υπηρεσία, που διευκρίνισε πως το εμπορικό πλοίο —δεν το κατονομάζει— δεν έπαθε τίποτε, κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και συνεχίζει την πορεία του.

Πρόσθεσε πως «οι αρχές ερευνούν», χωρίς να υπεισέλθει σε άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

