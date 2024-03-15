Η προεδρία των ΗΠΑ θέλει από τον νέο πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής «αξιόπιστες» μεταρρυθμίσεις «σε βάθος»

Ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφές χθες Πέμπτη ότι «καλωσορίζει» τον διορισμό του 69χρονου οικονομολόγου Μοχάμαντ Μουστάφα, πιστού του Μαχμούντ Αμπάς, στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Παλαιστινιακής Αρχής και παρότρυνε τον ίδιο και την κυβέρνηση που θα σχηματίσει να προχωρήσουν σε «αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις σε βάθος».

«Καλούμε να σχηματιστεί μεταρρυθμιστικό υπουργικό συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν», καθώς η «αναμορφωμένη Παλαιστινιακή Αρχή είναι απόλυτα απαραίτητη» για να εγγυηθεί «τη σταθερότητα τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου η Έιντριαν Γουότσον, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.