Έληξε η προθεσμία κατά την οποία οι υποψήφιοι της αριστερής συμμαχίας και του κεντρώου συνασπισμού έπρεπε να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους από τον β΄γύρο των εκλογών στη Γαλλία με τον τελικό αριθμό να φτάνει τους 218.

Ειδικότερα, από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο παραιτήθηκαν 130 υποψήφιοι ενώ από το στρατόπεδο του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, 82.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του πρώτου γύρου, σε 306 περιφέρειες εξελέγησαν τρεις υποψήφιοι για τον β΄γύρο.

Η πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές της Κυριακής που ανήλθε στο 67%, επέτρεψε σε όσους συγκέντρωσαν ποσοστό μεγαλύτερο του 12,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων να προκριθούν στον δεύτερο γύρο.

Η τακτική των αποχωρήσεων αποσκοπεί στην ενοποίηση των δυνάμεων που αντιτίθενται στην Εθνική Συσπείρωση σε ένα ενιαίο μπλοκ και να αποφευχθεί η διάσπαση προκειμένου να αποτρέψουν τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος.

Τόσο ο Μακρόν όσο και ο πρωθυπουργός Γκάμπριελ Ατάλ είχαν καλέσει μεγάλο αριθμό υποψηφίων να αποσυρθεί από τις τοπικές κούρσες, με πολλούς ωστόσο εντός του κεντρώου στρατοπέδου να αντιτίθενται στην υποστήριξη υποψηφίων από την αριστερά.

Η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν ήρθε πρώτη σε ποσοστά στις εκλογές του πρώτου γύρου της Κυριακής, αφήνοντας το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν στην τρίτη θέση πίσω και από το Νέο λαϊκό Μέτωπο που κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

«Δημοκρατικό μέτωπο»

Υπήρξε αρχικά σύγχυση σχετικά με το εάν οι σύμμαχοι του Μακρόν θα παραιτηθούν από τις περιφέρειές τους υπέρ των αντιπάλων υποψηφίων που ήρθαν δεύτεροι και που προέρχονταν από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα LFI του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Ωστόσο, ο Μακρόν είπε τη Δευτέρα σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση των υπουργών στο Μέγαρο των Ηλυσίων ότι η ύψιστη προτεραιότητα ήταν ο αποκλεισμός του RN από την εξουσία και ότι οι υποψήφιοι του LFI θα έπρεπε να υποστηριχθούν.

Το «ρεπουμπλικανικό μέτωπο» έχει λειτουργήσει και στο παρελθόν, όπως το 2002 όταν ψηφοφόροι όλων των πλευρών συσπειρώθηκαν πίσω από τον Ζακ Σιράκ για να νικήσουν τον πατέρα της Λεπέν, Ζαν-Μαρί, σε μια προεδρική αναμέτρηση.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι οι ψηφοφόροι είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες από τους πολιτικούς ηγέτες για το ποιον να ψηφίσουν, ενώ οι προσπάθειες της Μαρίν Λεπέν να αμβλύνει την εικόνα του κόμματός της έχουν πετύχει.

Μια έρευνα από το Ifop έδειξε ότι μια μικρή πλειοψηφία όσων ψήφισαν mainstream συντηρητικούς στον πρώτο γύρο θα υποστήριζαν τον αριστερό υποψήφιο για να νικήσει εκείνον του RN στον δεύτερο γύρο εκτός αν αυτός ο υποψήφιος ήταν από το LFI του Μελανσόν.

Η Λεπέν επανέλαβε την Τρίτη τον ισχυρισμό της ότι το RN δεν θα επιχειρούσε να σχηματίσει κυβέρνηση εάν δεν είχε λειτουργική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την προσέγγιση συμμάχων εάν το ίδιο το RN υπολείπεται των 289 εδρών.

Στην περίπτωση που δεν κερδίσει κανείς απόλυτη πλειοψηφία την Κυριακή, οι πολιτικοί από όλο το φάσμα έχουν προτείνει διάφορους τρόπους για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός Γκάμπριελ Ατάλ πρότεινε τα κύρια δεξιά, αριστερά και κεντρώα κόμματα να σχηματίσουν ad hoc συμμαχίες για να ψηφίζουν μεμονωμένα νομοσχέδια στο νέο κοινοβούλιο.

Ο Xavier Bertrand, υψηλόβαθμο στέλεχος του κεντροδεξιού κόμματος των Ρεπουμπλικανών (LR), ζήτησε την Τρίτη να σχηματιστεί μια «προσωρινή κυβέρνηση» μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές.



Πηγή: skai.gr

