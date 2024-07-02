Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκέντρωσε τους υπουργούς της κυβέρνησης στο Μέγαρο Ελιζέ για να διασφαλίσει ότι ο μόνος αγώνας που έχει σημασία αυτή την εβδομάδα είναι ενάντια στην ακροδεξιά.

Οι υπουργοί που προέρχονται από το δεξιό πολιτικό φάσμα επέμειναν στην άρνησή τους να ζητήσουν από τους ψηφοφόρους τους να στηρίξουν το κόμμα του Μελανσόν, LFI.

Η συνάντηση που οργανώθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο I’Opinion, αποκάλυψε βαθιές διαστάσεις απόψεων εντός της κυβέρνησης. Από την έναρξη των συζητήσεων ο Μακρόν επιθυμούσε να θέσει το πλαίσιο σε αυτές, ζητώντας κάθε θέμα να συζητηθεί στην ώρα του, χωρίς άλλες μάχες. «Μας μένει μία εβδομάδα για να αποφύγουμε να ανέλθει στην εξουσία η RN», προειδοποίησε.

H εισαγωγή, που έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε μέχρι πρόσφατα, εξέπληξε έναν συμμετέχοντα, ο οποίος εκτιμούσε ότι οι αντιδράσεις θα επικεντρώνονταν τόσο στην ακροδεξιά όσο και στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο υπουργός Ερβέ Μπερβίλ και η υπουργός Φαντιλά Χαταμπί υπενθύμισαν τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η Εθνική συσπείρωση, και ο πρώτος αναφέρθηκε στις ρατσιστικές επιθέσεις που υφίσταται σε καθημερινή βάση.

Ο υπουργός Πατρίς Βεργκριέτ τόνισε την εμπειρία της ως τοπικός εκλεγμένος αξιωματούχος –δήμαρχος της Δουνκέρκης – για να περιγράψει το ρεύμα που η Εθνική Συσπείρωση αντιπροσωπεύει την περιφέρεια του σήμερα. Περιέγραψε επίσης αυτή που θεωρεί σημαντική διαφορά μεταξύ του LFΙ και της Εθνικής Συσπείρωσης. Σε αυτή την 15η εκλογική περιφέρεια του Βορρά, ο υποψήφιος του LFI κάλεσε το βράδυ της Κυριακής να υπερψηφιστεί ο υποψήφιος υποψήφιο των κεντρώων κατά της ακροδεξιάς.

Αντιμέτωποι με αυτήν τη στάση, οι υπουργοί του Μακρόν που προέρχονται από τη δεξιά δεν εγκατέλειψαν τη γραμμή τους. Ο Κριστόφ Μπεσύ επανέλαβε τη θέση που εξέφρασε ο Εντουάρ Φιλίπ το βράδυ της Κυριακής: υποστήριξη στους «ρεπουμπλικάνους» υποψηφίους και να μην υποστηριχθούν οι υποψήφιοι από τον συνασπισμό της αριστεράς.

Ο Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης υπενθύμισε επίσης ότι προέρχεται από μια μετριοπαθή Περιφέρεια την Maine-et-Loire «η οποία αντιμετωπίζει ακραίες καταστάσεις. Ο Μπρούνο Λεμέρ επέμεινε στη θέση που είχε εκφράσει νωρίτερα σήμερα.

Αν και πιστεύει ότι ο πρωταρχικός αγώνας είναι ενάντια στην ακροδεξιά, ο υπουργός Οικονομίας αρνείται να ζητήσει ψήφους για το LFI. Παρόμοιες θέσεις εξέφρασαν και η Μαρί Λεμπέκ, η Ορό Μπερζέ, η Κατρίν Βοτρέν και η Ολίβια Γκρεγκουάρ.

Το συμπέρασμα είναι ότι μετά από αρκετές εβδομάδες που εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον του Νέου Λαϊκού Μετώπου και την ημέρα των εκλογών που πήραν κάπως διφορούμενες θέσεις, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Γκαμπριέλ Ατάλ διαβεβαίωσαν ξεκάθαρα ότι σήμερα ήταν απαραίτητο να δρομολογηθεί γενική κινητοποίηση ενάντια στην ακροδεξιά με το επιχείρημα ότι ένας βουλευτής του LFI είναι καλύτερος από έναν εκλεγμένο από το κόμμα του Ζορντάν Μπαρντελά. «Προτιμώ χίλιες φορές έναν βουλευτή του LFI από έναν 271 ο βουλευτή του RN», ανέφερε σύμβουλος του Γάλλου προέδρου.

Για να επιβεβαιώσει αυτή τη στάση, ο Γκαμπριέλ Ατάλ συμμετείχε σε μια τηλεδιάσκεψη με τους υποψηφίους του στρατοπέδου Μακρόν το απόγευμα της Δευτέρας. «Μόνο το RN μπορεί να έχει απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Ούτε το NFP ούτε το LFI μπορούν να έχουν απόλυτη πλειοψηφία. Το ζήτημα είναι επομένως ξεκάθαρο: θέλουμε να αναθέσουμε πλήρως την εξουσία και το πεπρωμένο της χώρας στο RN; Απαντάμε όχι», είπε ο Πρωθυπουργός, «τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τελικά».



