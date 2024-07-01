Το ακροδεξιό γαλλικό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της έλαβαν το 33% των ψήφων στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο του Ζαν Λυκ Μελανσόν ήρθε δεύτερο με 28%.

Ο κεντρώος συνασπισμός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έλαβε το 20% των ψήφων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

"Οι πρόωρες εκλογές που κήρυξε ο Εμανουέλ Μακρόν του γύρισαν μπούμερανγκ" σχολιάζει το κανάλι France 24.

Η ακροδεξιά θα μπορούσε να πάρει μεταξύ 230 και 280 εδρών στο γαλλικό κοινοβούλιο, ευρισκόμενη «προ των πυλών» της εξουσίας.

Για να καταφέρει κάποιος να είναι πραγματικός νικητής, θα πρέπει να συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλάβει τουλάχιστον 289 από τις συνολικά 577 έδρες της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμαχία του Μακρόν είχε 250 έδρες στην απερχόμενη σύνθεση και χρειαζόταν τη στήριξη άλλων κομμάτων για την υπερψήφιση νόμων.

Δίχως την απόλυτη πλειοψηφία η Εθνική Συσπείρωση δεν θα μπορεί να «περάσει» ούτε τα σχέδια της για τη μετανάστευση που υπακούουν στο κάποτε γνωστό ως «η Γαλλία στους Γάλλους» δόγμα, ούτε όμως και τις φοροαπαλλαγές που έχει υποσχεθεί.

Μία χώρα σε υπαρξιακή κρίση

Αυτό το οποίο έμοιαζε πριν από καιρό αδιανόητο, πλέον στη Γαλλία είναι γεγονός. Η Άκρα Δεξιά είναι ένα βήμα πριν την ανάληψη της εξουσίας στη Γαλλία για πρώτη φορά μετά το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βισί υπό τον Φιλίπ Πετέν.

Το κόμμα το οποίο ίδρυσαν ο πατέρας της Μαρίν Λεπέν, αρνητής του Ολοκαυτώματος, Ζαν-Μαρί Λεπέν και ο πρώην Waffen-SS, Πιερ Μπουσκιέ τη δεκαετία του '80 κατέλαβε την πρώτη θέση στον α’ γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

Ειδικότερα, συγκεντρώνοντας το 34,2%, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό TF1, οι προεκλογικές εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν και η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» κάνει ποδαρικό, ισχυρότερη από ποτέ, σε μία χώρα σε υπαρξιακή κρίση.

Στη δεύτερη θέση με 29,1% το Νέο Λαϊκό Μέτωπο των κομμάτων της Αριστεράς, στην τρίτη θέση ο μαέστρος του χάους, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν με 21,5% και στη τέταρτη θέση οι Ρεπουμπλικάνοι με 10%.

«Δεν έχουμε κερδίσει ακόμη. Ο β’ γύρος των πρόωρων βουλευτικών εκλογών θα είναι κρίσιμος. Χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία, ώστε ο Ζορντάν Μπαρντελά, σε οκτώ ημέρες, να ορκιστεί πρωθυπουργός από τον Εμανουέλ Μακρόν», τόνισε η Μαρίν Λεπέν απευθυνόμενη σε ψηφοφόρους της από την πόλη Ενέν-Μπωμόν στη βόρεια Γαλλία.

Το σχόλιο του Politico

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια οδυνηρή επιλογή: Να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει την ακροδεξιά ή να προσπαθήσει να σώσει ό,τι έχει απομείνει από το άλλοτε κυρίαρχο κίνημά του προτού αυτό «πεθάνει» σχολιάζει το Politico σε ανάλυσή του.



Για τον 46χρονο ηγέτη της Γαλλίας, ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής ήταν μια ταπείνωση τόσο προσωπική όσο και η εκπληκτική άνοδός του στην προεδρία ως «φρέσκο αουτσάιντερ» πριν από επτά χρόνια.



Κήρυξε πρώρες εκλογές μετά από μια καταστροφική ήττα από την ακροδεξιά στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου, με έναν στόχο: να σταματήσει τη Γαλλία από το να φτάσει τα άκρα. Πέτυχε το αντίθετο.



Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και η μοναδική με πυρηνική ισχύ στην ΕΕ είναι τώρα πιο κοντά από ποτέ στο να δημιουργήσει μια ακροδεξιά κυβέρνηση για πρώτη φορά στα γαλλικά χρονικά, αφού η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν πήρε δραματικό προβάδισμα στον πρώτο γύρο των εκλογών.



Εάν ο δεύτερος γύρος των εκλογών στις 7 Ιουλίου δώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την Εθνική Συσπείρωση - και οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτό το σενάριο είναι πιθανό - η Γαλλία θα βρεθεί σε αχαρτογράφητα νερά. Η Γαλλία θα κυβερνάται, τουλάχιστον εν μέρει, από πολιτικούς που έκαναν όνομα ως συμπαθούντες του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ δεσμεύονταν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κηρύξουν πόλεμο κατά της μετανάστευσης και να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ.

