Τη διεύρυνση των προσβάσεων της γαλλικής ακροδεξιάς σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, κυρίως δε στα στελέχη των επιχειρήσεων, στους πτυχιούχους αλλά και στους συνταξιούχους, επισημαίνει μελέτη της εταιρίας OpinionWay για την εφημερίδα «Les Echos».

Σύμφωνα με τη μελέτη, υπέρ του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν ψήφισε ο ένας στους τρεις νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες 50-64 ετών ήταν στο 39%. Επίσης υπέρ του κόμματος της Λεπέν ψήφισε το 35% των μισθωτών και το 40% των ανέργων.

«Συνολικά, η κοινωνική σύνθεση των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού δεν αλλάζει θεμελιωδώς, αλλά διευρύνεται», υπογραμμίζει ο Μπρούνο Ζανμπάρ αντιπρόεδρος της OpinionWay, επισημαίνοντας την περαιτέρω πρόοδο του κόμματος στις κατηγορίες όπου ήταν ήδη ισχυρό.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το πιο αξιοσημείωτο είναι η άνοδός του σε κατηγορίες που ως τώρα ήταν λιγότερο προσανατολισμένες προς την ακροδεξιά, όπως για παράδειγμα μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων, όπου ανήλθε στο 21%, αλλά και στους συνταξιούχους, καθώς οι άνω των 65 ετών έδωσαν 29% στην ακροδεξιό παράταξη.

