Ένα λογισμικό chatbot, μια παμπ και ένας διαγαλαξιακός υπερήρωας: από την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου στη Βρετανία δεν έλειψαν ούτε και φέτος οι αξιοπερίεργες, συχνά σατιρικές και σίγουρα αστείες υποψηφιότητες.

Η παράδοση αυτή ανάγεται στη δεκαετία του 1980, όταν το Επίσημο Τερατωδώς Τρελό Κόμμα (Loony Party) κατέβασε δύο υποψηφίους, υπό το σλόγκαν «Ψηφίστε τρέλα».

Αυτή τη φορά, ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα βρεθεί αντιμέτωπος στην περιφέρειά του στο Ρίτσμοντ με έναν υποψήφιο αυτού του κόμματος αλλά και με τον κόμη Μπινφέις (δηλαδή «Σκουπιδόφατσα»), τον αυτοαποκαλούμενο «διαγαλαξιακό πολεμιστή» που κυκλοφορεί με μια εντυπωσιακή γκριζόμαυρη στολή και ένα κράνος που θυμίζει κάδο απορριμμάτων.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, το φαβορί για την πρωθυπουργία, θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει στην περιφέρειά του το εμπόδιο του Έλμο, του κόκκινου τέρατος της διάσημης παιδικής εκπομπής Sesame Street. Θα δώσει επίσης μάχη με έναν άλλον υποψήφιο του Loony Party, που ακούει στο όνομα «Νικ, το απίστευτο ιπτάμενο τούβλο».

Στη Βρετανία, για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές αρκεί να συγκεντρώσει 10 υπογραφές ψηφοφόρων σε μια περιφέρεια και να καταθέσει εγγύηση 500 λιρών.

Η αύξηση των «αξιοπερίεργων» υποψηφιοτήτων εξηγείται εν μέρει από «τη βρετανική αίσθηση χιούμορ και τις παραδόσεις μας όσον αφορά τη σάτιρα και την παρωδία», εξήγησε ο Άντριου Μπλικ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο King’s College του Λονδίνου. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια η πολιτική έχει γίνει «πιο γελοία» και «επιρρεπής στη σάτιρα», πρόσθεσε.

Για τον Μπλικ, το φαινόμενο έχει και μια καλή πλευρά: αυτοί οι υποψήφιοι τραβούν την προσοχή στο σύστημα και ορισμένα από τα θέματα που αναδεικνύουν, έστω και με χιούμορ, είναι πραγματικά και σημαντικά για τους εκλογείς.

Έτσι, ο κόμης Σκουπιδόφατσας, πίσω από τον οποίο κρύβεται ο ηθοποιός Τζον Χάρβεϊ, υπόσχεται ότι θα χτίσει «τουλάχιστον ένα οικονομικό σπίτι» (θέμα που παραπέμπει στη στεγαστική κρίση) και θα επιβάλει σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς να υπηρετήσουν στον στρατό. Ο «κόμης» είχε κατέβει υποψήφιος και το 2019 απέναντι στον Μπόρις Τζόνσον ενώ διεκδίκησε και τη δημαρχία του Λονδίνου την περασμένη άνοιξη, διαβεβαιώνοντας τότε ότι το βρετανικό πολιτικό σύστημα «ευνοεί την εκκεντρικότητα, τη φαντασία και το χιούμορ».

Στο νότιο Λονδίνο η παμπ The Mitre εγγράφηκε ως πολιτικό κόμμα από τον ιδιοκτήτη της, τον Κρις Φρεντς, προκειμένου να διαφημιστεί επειδή αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά την πανδημία της Covid-19. «Ήταν το απλούστερο πράγμα που έκανα ποτέ. Απλώς γκούγκλαρα «πώς να εγγράψω ένα πολιτικό κόμμα», εξήγησε ο Φρεντς, ο μοναδικός υποψήφιος του κόμματος. Χάρη στην υποψηφιότητά του το όνομα της παμπ θα εμφανιστεί στα ψηφοδέλτια των 77.000 ψηφοφόρων της περιφέρειάς του. Ο στόχος του; «Θα ήθελα απλώς να μην βγω τελευταίος. Αλλά, αν ξεπεράσω τα πραγματικά πολιτικά κόμματα (…) μάλλον θα πρέπει εκείνα να εγκαταλείψουν την πολιτική», αστειεύτηκε.

Στο Μπράιτον, στη νότια Αγγλία, ο AI Steve θα είναι η πρώτη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης που θα θέσει υποψηφιότητα. Ο δημιουργός του, ο Στιβ Έντακοτ, δηλώνει ότι ο AI Steve «θα κάνει τη διαφορά» αφού «δεν επηρεάζεται από το συναίσθημα, ούτε από τα συμφέροντα κανενός».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης, ο ίδιος ο AI Steve μάλλον αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την απάντησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

