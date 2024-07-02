Της Αθηνάς Παπακώστα

Μετά την ψυχρολουσία της Κυριακής - όταν η Μαρίν Λεπέν για πρώτη φορά είδε το κόμμα, που ίδρυσε ο πατέρας της και αρνητής του Ολοκαυτώματος, να είναι ο μεγάλος νικητής των πρόωρων βουλευτικών εκλογών – οι Γάλλοι θα κληθούν προσέλθουν εκ νέου στις κάλπες προκειμένου να αποφασίσουν ποιος θέλουν να τους κυβερνά: η άκρα Δεξιά ή η Αριστερά υπό τη μορφή του Νέου Λαϊκού Μετώπου;

Από την απόφασή τους, αυτή την Κυριακή, δεν εξαρτάται μόνον η Γαλλία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού μιλάμε για τη χώρα που αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία στην Ευρώπη και τη χώρα που δυναμώνει πολιτικά και το ΝΑΤΟ και την Ένωση των «27».

Αυτή τη στιγμή οι ηττημένοι του πρώτου γύρου, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο και η κυβερνώσα παράταξη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ρίχνονται στη μάχη με σκοπό να ανακόψουν την πορεία - καρφί προς την εξουσία του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικής Συσπείρωσης» και των συμμάχων του.

Ο δεύτερος γύρος των πρόωρων βουλευτικών εκλογών θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή, 7 Ιουλίου και ήδη, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, αποσύρονται και κάθονται στον πάγκο 169 υποψήφιοι βουλευτές.

Οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν έρθει τρίτοι σε ψήφους στον πρώτο γύρο. Ωστόσο, προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο επειδή συγκέντρωσαν πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην εκλογική τους περιφέρεια.

Ωστόσο, στο προεδρικό στρατόπεδο δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω και οι περιφέρειες στις οποίες οι υποψήφιοι είναι τρεις φτάνουν τις 301 από τις συνολικά 577. Κάποιοι μάλιστα έχουν δηλώσει ανοιχτά πως επιθυμούν να παραμείνουν στην κούρσα.

Κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων εβδομάδων πολλοί από τους κεντρώους υποψήφιους βουλευτές υποστήριζαν πως «όλα τα άκρα πρέπει να καταπολεμηθούν εξίσου» δείχνοντας όχι μόνον προς την πλευρά Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά αλλά και προς την κατεύθυνση Ζαν Λυκ Μελανσόν και του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» του οποίου ηγείται και συμμετέχει στον συνασπισμό των κομμάτων της Αριστεράς, Νέο Λαϊκό Μέτωπο.

Ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση και την αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία ως απειλή για τη χώρα είχε επισημάνει ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «εμφύλιο πόλεμο».

Μόλις χθες δε, και ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Εντουάρντ Φιλίπ και ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρούνο Λεμέρ υπογράμμισαν ότι δεν πρέπει οι ψηφοφόροι Μακρόν να ψηφίσουν υπέρ του κόμματος Μελανσόν.

Ο χρόνος όμως πιέζει, καθώς απομένουν έξι ημέρες μέχρι οι κάλπες του δεύτερου γύρου να ανοίξουν, και η λεπενική ακροδεξιά βρίσκεται ήδη στο κατώφλι της εξουσίας.

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν μέχρι σήμερα το απόγευμα προθεσμία να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν ή εάν θα αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους.

Την ίδια στιγμή όμως, ακόμη και εάν όλοι όσοι είχαν τερματίσει στην τρίτη θέση και είχαν εξασφαλίσει να περάσουν στον δεύτερο γύρο αποσυρθούν υπέρ του δεύτερου κατά του υποψηφίου της Εθνικής Συσπείρωσης αυτό δεν σημαίνει ότι και πάλι το κόμμα της Λεπέν θα ηττηθεί.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Elabe η οποία διεξήχθη λίγες ημέρες πριν τον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, μόλις ένας στους τέσσερις σκόπευε να ακολουθήσει τις οδηγίες του κόμματος που θα ήθελε να ψηφίσει. Παράλληλα και ενώ η Εθνική Συσπείρωση ζητεί απόλυτη πλειοψηφία για να κυβερνήσει, ετοιμάζεται να ρίξει νερό στο κρασί της σχηματίζοντας συμμαχία με μέλη των Ρεπουμπλικανών για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

