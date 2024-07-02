Ο κυκλώνας Μπέριλ, που πλήττει σήμερα με σφοδρότητα τις νοτιοανατολικές Αντίλλες, προκάλεσε σημαντικές ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων, όμως αναμένεται να αποδυναμωθεί όταν φθάσει στα ανοικτά της Τζαμάικας αύριο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Γύρω στις 23.00 τοπική ώρα χθες (06.00 ώρα Ελλάδας σήμερα), το NHC αναβάθμισε τον Μπέριλ στην κατηγορία 5, την υψηλότερη στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η ένταση των καταιγίδων. Αυτό ισοδυναμεί με ανέμους υψηλότερους των 252 χιλιομέτρων/ώρα, με συνέπειες «δυνητικά καταστροφικές».

🔵 #2Jul | El presidente Nicolás Maduro expresó su apoyo al estado Sucre.

"Desde la madrugada estoy en contacto con el Gobernador, Alcalde y demás autoridades, atendiendo las emergencias derivadas de las fuertes precipitaciones provocadas por el paso del Huracán Beryl que ha… pic.twitter.com/ojcbnoPxnI — Últimas Noticias (@UNoticias) July 2, 2024

Hurricane #Beryl is still category 5 strength with sustained winds of 160mph today. Beryl is becoming less balanced as it interacts with more shear and may soon begin a weakening trend. pic.twitter.com/BFaonxjwxU — Weather Intercepts Storm Chasing (@Wx_Intercepts) July 2, 2024

Σήμερα, στις 09.00 ώρα Ελλάδας, στο πρώτο δελτίο της ημέρας, το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι οι άνεμοι ενισχύθηκαν σε σχεδόν 270 χλμ/ώρα. Τώρα προβλέπει, σύμφωνα με το δελτίο των 12.00 ώρα Ελλάδας, ότι ο Μπέριλ «θα αποδυναμωθεί» αργότερα σήμερα, όμως ο κίνδυνος παραμένει.

«Το μάτι του Μπέριλ θα συνεχίσει να κινείται με ταχύτητα προς το νοτιοανατολικό και κεντρικό τμήμα της θάλασσας της Καραϊβικής σήμερα (Τρίτη) και αναμένεται να περάσει κοντά από την Τζαμάικα αύριο και από τις νήσους Κέιμαν την Πέμπτη», διευκρίνισε το NHC. «Αναμένεται να προσεγγίσει τη σφοδρότητα ενός μεγάλου κυκλώνα», συμπλήρωσε.

Προτού αναβαθμιστεί στην κατηγορία 5, το μάτι του κυκλώνα κατέστρεψε χθες το Καριακού, ένα νησί της Γρενάδας διάσημο για την ομορφιά του.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί και ένας ακόμη στο γειτονικό νησί της Γρενάδας, το μεγαλύτερο του μικρού αρχιπελάγους, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός του Ντίκον Μίτσελ.

Η ταχύτητα των ανέμων ανήλθε έως τα 240 χιλιόμετρα την ώρα στο Καριακού, το οποίο «ισοπεδώθηκε σε μισή ώρα», επισήμανε ο ίδιος.

«Δεν είχαμε πρακτικά καμία επικοινωνία με το Καριακού τις τελευταίες 12 ώρες, εκτός από μια σύντομη επικοινωνία το πρωί μέσω ενός δορυφορικού τηλεφώνου», συμπλήρωσε σήμερα.

«Είναι σαφές ότι η κλιματική κρίση ωθεί τις καταστροφές σε νέα επίπεδα ρεκόρ», σημείωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα Σάιμον Στίελ, η οικογένειά του οποίου είναι μεταξύ των πληγέντων στο Καριακού. Σύμφωνα με το γραφείο του, το σπίτι της γιαγιάς του καταστράφηκε και εκείνο των γονέων του υπέστη σοβαρές ζημιές.

Hurricane Beryl remains at Category 5 as it races toward Jamaica: Live updates https://t.co/Cvn8PL1rOa via @usatoday — LaRose (@LaroseGifts) July 2, 2024

«Η κλιματική κρίση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ταχύτερα απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί», κάτι που καθιστά αναγκαία ως απάντηση «μια κλιματική δράση πολύ πιο φιλόδοξη εκ μέρους των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων», συμπλήρωσε ο ίδιος, σε μια δήλωση στο Γαλλικό Πρακτορείο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Στο γειτονικό αρχιπέλαγος του Αγίου Βικέντιου και των Γρεναδίνων, ο Μπέριλ έσπειρε το χάος και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργός Ραλφ Γκονσάλβες.

«Δυστυχώς, υπάρχει ένας νεκρός. Ενδέχεται να έχουμε περισσότερα θύματα, δεν είμαστε σίγουροι», είπε σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Facebook και το «90% των κατοικιών υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν σε ένα από τα νησιά όπου η στέγη του αεροδρομίου αποκολλήθηκε».

Στο Μπαρμπάντος, κατοικίες και καταστήματα πλημμύρισαν και αλιευτικά σκάφη καταστράφηκαν στο Μπριτζτάουν. Φαίνεται πως «φθηνά τη γλυτώσαμε» ανέφερε σε ένα βίντεο ο υπουργός Εσωτερικών Γουίλφρεντ Έιμπραχαμς, ακόμα κι αν οι ριπές ανέμων παραμένουν απειλητικές.

Στη γαλλική νήσο Μαρτινίκα, που έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για τροπική καταιγίδα, όπως το νότιο τμήμα της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι άνεμοι ενισχύθηκαν από την Κυριακή το απόγευμα, ενώ σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP από την περιοχή.

Περίπου 10.000 πολίτες βρίσκονται στο σκοτάδι στη Μαρτινίκα, σε διαφορετικές κοινότητες, σύμφωνα με την EDF.

Στη γειτονική Γουαδελούπη, ιστιοπλοϊκά διαλύθηκαν κατά την πρόσκρουσή τους στην ακτή και οχήματα υπέστησαν ζημιές σε έναν χώρο στάθμευσης.

Ο Μπέριλ είναι ο πρώτος κυκλώνας της σεζόν στον Ατλαντικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

