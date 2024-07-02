Οι εισαγγελείς του Μανχάταν που πέτυχαν τον Μάιο να καταδικαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ για μια υπόθεση που συνδέεται με τα χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να εξαγοραστεί η σιωπή της δεν έχουν αντίρρηση να καθυστερήσει η ανακοίνωση της ποινής του, κάτι που έχει οριστεί για τις 11 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται σε ένα δικαστικό έγγραφο, η εισαγγελία δεν θα αντιταχθεί στην αναβολή της ανακοίνωσης της ποινής. Την τελευταία λέξη ωστόσο θα έχει ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν και, εάν συμφωνήσει, πιθανότατα θα ορίσει νέα ημερομηνία για μετά το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος (15-18 Ιουλίου στο Μιλγουόκι), όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει και επισήμως το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Τη Δευτέρα οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν να ακυρωθεί η καταδίκη του, λόγω της απόφασης που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με την προεδρική ασυλία. Με μια απόφαση-ορόσημο και με ψήφους 6 έναντι 3, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά για πράξεις που εμπίπτουν εντός των συνταγματικών εξουσιών του ως προέδρου. Είναι όμως δυνατόν να διωχθεί για αδικήματα που διέπραξε στον ιδιωτικό βίο του.

Η απόφαση αυτή διασφάλισε ότι ο Τραμπ δεν θα δικαστεί πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για την υπόθεση της απόπειρας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.

Στην επιστολή τους, οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριζαν ότι οι εισαγγελείς του Μανχάταν παρουσίασαν στη δίκη αποδείξεις που προέρχονταν από τις επίσημες ενέργειες του πελάτη τους όταν ήταν πρόεδρος και, κατά συνέπεια, η καταδίκη του δεν ισχύει.

Το γραφείο του εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ απάντησε ότι το επιχείρημα αυτό «δεν έχει καμία αξία» αλλά προτίθεται να δώσει στον Τραμπ την ευκαιρία να το αναπτύξει πλήρως.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση στην καταδίκη του για παραχάραξη λογιστικών εγγράφων προκειμένου να αποκρύψει την πληρωμή, ύψους 130.000 δολαρίων, στη Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.