Εκλογές ΗΠΑ: Ξανά αντίπαλοι Μπάιντεν και Τραμπ - Εξασφάλισαν και μαθηματικά το χρίσμα

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη σειρά του εξασφάλισε πλέον μαθηματικά χθες Τρίτη, κερδίζοντας τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων (1.215) στο προσεχές συνέδριο της παράταξής του, των Ρεπουμπλικάνων, την ανάδειξή του στον υποψήφιο του κόμματος για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου, κατά υπολογισμούς του ινστιτούτου Edison Research και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, έπειτα από τις εσωκομματικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν σε τέσσερις πολιτείες (Τζόρτζια, Χαβάη, Μισισιπής, Ουάσιγκτον).

Επισημοποιείται έτσι πως —εκτός συγκλονιστικού απροόπτου— για πρώτη φορά δυο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έπειτα από σχεδόν 70 χρόνια.

Νωρίτερα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξασφάλισε τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων (1.968) στο προσεχές συνέδριο της δικής του παράταξης ώστε να αναδειχθεί υποψήφιος για την προεδρία μετά την εσωκομματική διαδικασία στην Τζόρτζια. Ουδέποτε αντιμετώπισε σοβαρό ανταγωνισμό στο κόμμα κι απλά αναμένεται πλέον να λάβει τυπικά το χρίσμα στο συνέδριο του Αυγούστου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Μπάιντεν εξέδωσε ανακοίνωση σε οξύ τόνο, κατηγορώντας για ακόμη μια φορά τον κ. Τραμπ πως απειλεί «τη δημοκρατία», αν όχι την «ίδια την ιδέα της Αμερικής».

«Οι ψηφοφόροι τώρα καλούνται να επιλέξουν το μέλλον αυτής της χώρας. Θα υψώσουμε το ανάστημά μας και θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας, ή θα αφήσουμε να την κατεδαφίσουν; Θα προασπίσουμε το δικαίωμά μας να επιλέγουμε και να προστατεύουμε τις ελευθερίες μας ή θα αφήσουμε τους εξτρεμιστές να μας τις πάρουν;», σφυροκόπησε.

Τα χθεσινά αποτελέσματα θεωρούνταν τετελεσμένα και για τους δύο αντιπάλους. Η τελευταία αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, η Νίκι Χέιλι, εγκατέλειψε την περασμένη εβδομάδα.

