Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξασφαλίζει και μαθηματικά το χρίσμα των Δημοκρατικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξασφάλισε τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων στο προσεχές συνέδριο των Δημοκρατικών ώστε να αναδειχθεί υποψήφιος της παράταξης για την προεδρία τον Νοέμβριο, με βάση τους υπολογισμούς των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων CNN και NBC έπειτα από την εσωκομματική διαδικασία στην Τζόρτζια, κάτι για το οποίο δεν υπήρχαν ακριβώς αμφιβολίες.

Ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, υπερέβη το απαιτούμενο όριο (1.968 αντιπρόσωποι στο συνέδριο) για να εξασφαλίσει μαθηματικά το ότι θα αναδειχθεί υποψήφιος.

Δεν αντιμετώπισε ποτέ σοβαρό ανταγωνισμό στο κόμμα κι απλά αναμένεται να λάβει και τυπικά το χρίσμα στο συνέδριο του Αυγούστου.

Θεωρείται ήδη εδώ και καιρό βέβαιο πως —εκτός συγκλονιστικού απροόπτου— θα αναμετρηθεί ξανά, όπως το 2020, με τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ την 5η Νοεμβρίου. Η τελευταία αντίπαλος αυτού του τελευταίου στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, η Νίκι Χέιλι, εγκατέλειψε την περασμένη εβδομάδα. Μένει απλά ο 77χρονος μεγιστάνας να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων στο συνέδριο της δικής του παράταξης για να έχει και μαθηματικά εξασφαλισμένη την υποψηφιότητα (1.215, έχει 1.144).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

