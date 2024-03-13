Έκρηξη που εκτιμάται πως οφειλόταν σε διαρροή αερίου σε εστιατόριο στην κινεζική επαρχία Χεμπέι (βόρεια) στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 22, σύμφωνα με τον πρώτο, ακόμη προκαταρκτικό, απολογισμό των αρχών που μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

«Προς το παρόν», οι αρχές κάνουν λόγο για «έναν νεκρό και 22 τραυματίες», ανέφερε το δίκτυο CCTV, διευκρινίζοντας πως θεωρείται πως η έκρηξη στο εστιατόριο, που προσέφερε κυρίως ψητό κοτόπουλο, ήταν διαρροή αερίου. Το κατάστημα είχε έδρα χωριό που ανήκει στον δήμο Γιαντζιάο, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Πεκίνου.

Large explosion inside a building in Yanjiao, China.



Cause unknown at this time.



Reports of casualties. pic.twitter.com/X4NBh0rAsw — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 13, 2024

Η έκρηξη, που έγινε στις 07:55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα.

Επιτόπου έσπευσαν 36 οχήματα και 154 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ανέφερε η πυροσβεστική.

🇨🇳 - A massive explosion occurred in China for unknown reasons. pic.twitter.com/W9wAT5LOg0 — Abdul Quadir - عبدالقادر (@Northistan) March 13, 2024

Θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφονται συχνά στην Κίνα, εξαιτίας της χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή και την επιβολή των κανονισμών ασφαλείας. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε στην αρχή της χρονιάς «σημαντικές οδηγίες» για να μειωθεί «ο αριθμός των ατυχημάτων».

Τον Φεβρουάριο, πυρκαγιά σε πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στην πόλη Νανκίν, στην ανατολική Κίνα. Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κατάστημα στη Σινγιού (κεντρική Κίνα). Μόλις 5 ημέρες νωρίτερα, πυρκαγιά στον κοιτώνα σχολείου στοίχισε τη ζωή σε 13 μικρούς μαθητές.

Τον Ιούνιο, έκρηξη σε εστιατόριο στοίχισε τη ζωή σε 31 ανθρώπους κι εξώθησε τις αρχές να αρχίσουν εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

