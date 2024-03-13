Οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον αντιτορπιλικού των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χθες Τρίτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον αντιτορπιλικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χωρίς πάντως να το πλήξουν, ούτε να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

«Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν (...) βαλλιστικό πύραυλο βραχέος βεληνεκούς» εναντίον του USS Laboon (DDG 58), αντιτορπιλικού κλάσης Άρλι Μπερκ, «στην Ερυθρά Θάλασσα», εξήγησε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η ίδια πηγή ενημέρωσε επίσης πως πλοίο «της συμμαχίας» υπό αμερικανική ηγεσία κατέστρεψε δυο drones των Χούθι.

Πιθανόν αναφερόταν στο αντιτορπιλικό Caio Duilio (D554), που νωρίτερα ανακοινώθηκε από το ιταλικό υπουργείο Άμυνας ότι κατέρριψε δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των Χούθι «σε νόμιμη άμυνα».

Το ιταλικό πολεμικό συμμετέχει στην αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

