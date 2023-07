Έκκληση του επικεφαλής της ΜΙ6 στους Ρώσους να γίνουν πράκτορες της Βρετανίας για να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο επικεφαλής της βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών MI6 απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη στους Ρώσους που είναι τρομοκρατημένοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία να κατασκοπεύσουν υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και να βάλουν τέλος στην αιματοχυσία.

Μιλώντας στην Πράγα, ο Ρίτσαρντ Μουρ απηύθυνε έκκληση στους Ρώσους που «παλεύουν με τη συνείδησή τους» να πάρουν θέση ενάντια στο καθεστώς Πούτιν και τους προσέφερε την ευκαιρία «να μοιραστούν μυστικά με την MI6».

I delivered my second public speech as Chief of #MI6 this morning in the beautiful city of Prague. You can read the full transcript here ⬇️ https://t.co/DPFZRFk3ky