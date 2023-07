ΗΠΑ: Aνησυχία για τον Αμερικανό στρατιώτη, που πέρασε στη Βόρεια Κορέα

Ένας Αμερικανός στρατιώτης κρατείται στη Βόρεια Κορέα αφού διέσχισε τα σύνορα από τη Νότια Κορέα χωρίς άδεια, επιβεβαίωσε ο αμερικανικός στρατός. Η κρίση έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο μεταξύ των δύο χωρών με τις ΗΠΑ να καλούν τους πολίτες τους να μείνουν μακριά από τη χώρα αυτή.

Ο αμερικανικός στρατός τον αναγνώρισε ως τον Στρατιώτη Τράβις Τ. Κινγκ, ο οποίος εντάχθηκε στις δυνάμεις του το 2021 και αντιμετώπιζε πειθαρχικά μέτρα.

«Ο Κινγκ πέρασε στη Βόρεια Κορέα την Τρίτη αυτοβούλως και χωρίς εξουσιοδότηση» είπε ο υπουργός Άμυνας Lloyd Austin.

