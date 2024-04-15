Σιωπηλός παραμένει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα εκδίκαση της υπόθεσης για την πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Όπως μεταδίδει το BBC, το πρόσωπό του είναι συνοφρυωμένο ενώ μοιάζει να είναι και λίγο εκνευρισμένος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το πρωί στο δικαστήριο του Μανχάταν για την ιστορική ποινική δίκη του, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες περί παραποίησης εγγράφων, με σκοπό την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις εκλογές του 2016.

Ο 77χρονος Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας γίνεται έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που θα δικαστεί από ποινικό δικαστήριο. Η ακροαματική διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες και να περιπλέξει την προσπάθειά του να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Η δίκη ξεκίνησε με την επιλογή των 12 ενόρκων, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να καταθέσει στη δίκη του.

Έξω από το δικαστήριο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσα σε έναν λαβύρινθο από μεταλλικούς φράχτες ασφαλείας. Ελικόπτερα πετούσαν από πάνω, σκιάζοντας την αυτοκινητοπομπή των μαύρων SUV με τα οποία ο Τραμπ και η συνοδεία του έφτασαν στο δικαστήριο, από το διαμέρισμά του στον Πύργο Τραμπ. Λιγοστοί διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Χαμένος» και «Καταδικάστε τον Τραμπ από τώρα».

Μολονότι η υπόθεση θεωρείται από ορισμένους νομικούς ως η λιγότερη σημαντική από τις τέσσερις ποινικές δίκες που αντιμετωπίζει, είναι η μοναδική που είναι βέβαιο ότι θα εκδικαστεί πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος. Εάν κριθεί ένοχος, θα μπορούσε και πάλι να αναλάβει το αξίωμα του προέδρου, ωστόσο μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos δείχνει ότι μια καταδικαστική ετυμηγορία θα περιόριζε τις πιθανότητες εκλογής του. Ο επιχειρηματίας-πολιτικός χρησιμοποίησε τις προηγούμενες εμφανίσεις του σε δικαστήρια για να συσπειρώσει τους οπαδούς του και να δηλώσει ότι διώκεται από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Οι εισαγγελικές αρχές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης τον κατηγορούν ότι παραποίησε έγγραφα για να αποκρύψει την καταβολή 130.000 δολαρίων στην Ντάνιελς, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Σκοπός του ήταν να εξαγοράσει τη σιωπή της για την ερωτική συνεύρεση που εκείνη ισχυριζόταν ότι είχαν το 2006.

