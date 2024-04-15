Η Ουκρανία ζητά «γενναία» υποστήριξη για την αντιαεροπορική της άμυνα

Η Ουκρανία ζήτησε για μια ακόμη φορά σήμερα από τους συμμάχους της «έκτακτες και γενναίες» πρωτοβουλίες για να εφοδιάσει την αντιαεροπορική της άμυνα και να την βοηθήσει να αμυνθεί στα κύματα των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που στοχοποίησαν τις περασμένες εβδομάδες το ενεργειακό της σύστημα.

Οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από τα μέσα Μαρτίου, ωθώντας το Κίεβο να προβαίνει όλο και περισσότερο σε απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια για την αντιαεροπορική της άμυνα.

«Ζητήσαμε επειγόντως πρόσθετα συστήματα Patriot και αλλά σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, όπλα και πυρομαχικά», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη Διάσκεψη της Μαύρης Θάλασσας για την ασφάλεια. «Δράττομαι της ευκαιρίας, για να παροτρύνω για μια ακόμη φορά όλους τους εταίρους μας να πάρουν γενναίες και έκτακτες πρωτοβουλίες»

«Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αυτή στιγμή προστατεύει όχι μόνο τους ουρανούς της Ουκρανίας από τη ρωσική αεροπορική τρομοκρατία, προστατεύει επίσης τις γειτονικές Μολδαβία, Ρουμανία και Πολωνία από την έμμεση απειλή των πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εισέρχονται στον εναέριο τους χώρο», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.

Οι δυτικοί σύμμαχοι διστάζουν να στείλουν πρόσθετα αντιαεροπορικά συστήματα στο Κίεβο, ενώ η Ουκρανία χρειάζεται 26 συστήματα Patriot για να καλύψει πλήρως την επικράτεια της χώρας. Η Γερμανία έχει υποσχεθεί να ένα επιπλέον σύστημα μετά τις εκκλήσεις του Κιέβου.

Σήμερα ο Κουλέμπα συναντήθηκε με τον Νορβηγό ομόλογο του Έσπεν Μπαρθ Άιντε ο οποίος επισκέπτεται την ουκρανική πρωτεύουσα για να συντονίσει τις προσπάθειες που θα διασφαλίσουν την έγκαιρη προώθηση συστημάτων Patriots.

«Συζητούμε με άλλους πως μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι περισσότερα συστήματα Patriot θα είναι διαθέσιμα», είπε ο Άιντε.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών επαίνεσε την απόδοση της συμμαχικής υποστήριξης προς το Ισραήλ ως απάντηση στην αεροπορική επίθεση του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο και παρότρυνε τις χώρες να υιοθετήσουν αυτό το παράδειγμα όσον αφορά την Ουκρανία.

«Ότι ζητάμε από τους εταίρους, ακόμη και να δεν μπορείτε να ενεργήσετε με τον τρόπο που ενεργήσατε στο Ισραήλ, δώστε μας ότι χρειαζόμαστε και εμείς θα κάνουμε την υπόλοιπη δουλειά», είπε ο Κουλέμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.