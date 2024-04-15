Λευκός Οίκος: Η βοήθεια προς τη Γάζα έχει αυξηθεί σημαντικά

Η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας έχει αυξηθεί πολύ τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζεται να δουν ότι η βοήθεια αυτή συνεχίζεται.

«Η βοήθεια έχει αυξηθεί και με αρκετά δραματικό τρόπο μόλις μέσα στις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Κίρμπι σε συνέντευξή του στο MSNBC. «Αυτό είναι σημαντικό αλλά πρέπει να διατηρηθεί».

Έχει καταστεί δυνατόν να εισέλθουν πάνω από 2.000 φορτηγά, περίπου 100 μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε ο Κίρμπι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απείλησε νωρίτερα αυτό τον μήνα να συνδέσει την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και των αμάχων.

Όπως δήλωσε ο Μπάιντεν, πρόσθεσε ο Κίρμπι σε ξεχωριστή του συνέντευξη στο CNBC, «η πολιτική μας αναφορικά με τη Γάζα θα αλλάξει εάν δεν δούμε σημαντικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου».

Έξι μήνες μετά την έναρξη της εναέριας και της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, ο ρημαγμένος παλαιστινιακός θύλακας βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και την εξάπλωση ασθενειών με σχεδόν όλους τους κατοίκους του να είναι πλέον άστεγοι.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ δεν διασφαλίζει επαρκή πρόσβαση για τρόφιμα, φάρμακα και άλλες απαραίτητες ανθρωπιστικές προμήθειες.

