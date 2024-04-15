Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα οδήγησε σε διπλασιασμό του δανεισμού της χώρας πέρυσι, όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

Το Ισραήλ πρόσθεσε 43 δισ. δολάρια στο χρέος του το 2023. Τα μισά χρήματα προστέθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο.

«Παρά τις πολλές αβεβαιότητες και προκλήσεις, η ικανότητα άντλησης χρέους σε τοπικές και παγκόσμιες αγορές, ακόμη και σε περιόδους πολέμου, σε σημαντικούς όγκους και πολύ υψηλούς δείκτες κάλυψης δείχνει την υψηλή προσβασιμότητα του κράτους του Ισραήλ στις αγορές και αποδεικνύει τη δύναμη της ισραηλινής οικονομίας», δήλωσε ο γενικός λογιστής Yali Rotenberg.

Πηγή: skai.gr

