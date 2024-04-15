Ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει σήμερα ο πρώτος τέως πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα ποινικά δικαστήρια, καθώς αρχίζει στη Νέα Υόρκη μια δίκη που καθιστά περισσότερο απρόβλεπτη τη μονομαχία του με τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος πρόκειται να εμφανισθεί σήμερα στις 09:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας) ενώπιον δικαστηρίου στο Μανχάταν για μια υπόθεση πληρωμών για την εξαγορά της σιωπής μιας πρώην σταρ πορνογραφικών ταινιών, της Στόρμι Ντάνιελς, μερικές ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 που τον ανέδειξαν 45ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγο περισσότερο από τρία χρόνια αφότου εγκατέλειψε το Λευκό Οίκο σε συνθήκες χάους, ο Τραμπ κινδυνεύει θεωρητικά με ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών. Αυτό δεν θα τον εμπόδιζε να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ονειρεύεται να πάρει τη ρεβάνς από τον Τζο Μπάιντεν, όμως θα έβαζε την προεκλογική εκστρατεία σε μια κατάσταση εντελώς πρωτοφανή.

Αν κριθεί αθώος, θα πρόκειται αντίθετα για μια μείζονα νίκη για τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

«Πολύ υψηλά διακυβεύματα»

«Τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά, επειδή ο Τραμπ και οι δικηγόροι του έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να επιβραδύνουν τις άλλες δίκες» στις οποίες κατηγορείται για παράνομες απόπειρες ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020 και για παράνομη διαχείριση εκ μέρους του διαβαθμισθένων εγγράφων, υπογραμμίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καρλ Τομπάιας, καθηγητής Δικαίου στο πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ.

Έτσι η υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, η οποία χαρακτηρίζεται εύθραυστη από τους ειδικούς, «μπορεί να είναι η μοναδική που θα εκδικασθεί πριν από τις εκλογές», προσθέτει.

Μέχρι τις τελευταίες ημέρες, οι δικηγόροι πολλαπλασίασαν ματαίως τις προσφυγές για να καθυστερήσει η δίκη. Το βράδυ του Σαββάτου, σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίσθηκε για μια ακόμα φορά ως θύμα δικαστικού και πολιτικού διωγμού.

«Οι εχθροί μας θέλουν να μου στερήσουν την ελευθερία μου επειδή δεν θα τους αφήσω ποτέ, ποτέ να πάρουν τη δική σας», είπε στους οπαδούς του.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως θα καταθέσει στη δίκη.

Το δικαστήριο του Μανχάταν θα τεθεί υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αναμένονται διαδηλώσεις υπέρ και κατά του Τραμπ, όπως και οι κάμερες μέσων ενημέρωσης απ' όλο τον κόσμο. Οι ακροαματικές συνεδριάσεις δεν θα μεταδοθούν πάντως τηλεοπτικά.

Πρώτος σταθμός σήμερα είναι η επιλογή των δώδεκα ενόρκων που θα αναλάβουν να κηρύξουν ομόφωνα τον Ντόναλντ Τραμπ «ένοχο» ή «μη ένοχο», μια διαδικασία που θα μπορούσε να πάρει μέρες.

Τουλάχιστον εκατό κάτοικοι του Μανχάταν θα βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα μακροσκελές ερωτηματολόγιο για τις πολιτικές συγγένειές τους και για το αν συμπαθούν ή όχι τον Ντόναλντ Τραμπ.

130.000 δολάρια

Ο δισεκατομμυριούχος κατηγορείται για 34 πλαστογραφίες λογιστικών εγγράφων της επιχείρησής του, της Trump Organization, με στόχο να κρυφτούν, με το χαρακτηρισμό «δικαστικά έξοδα», πληρωμές που έγιναν στην τελευταία ευθεία για τις προεδρικές του 2016 για να εξαγορασθεί η σιωπή της Στόρμι Ντάνιελς.

Έναντι 130.000 δολαρίων, η τελευταία είχε δεχθεί να σιωπήσει αναφορικά με μια σεξουαλική σχέση της με τον δισεκατομμυριούχο ρεπουμπλικανό δέκα χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ήδη παντρεμένος με τη Μελάνια Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν ανέκαθεν αυτή τη σχέση και η υπεράσπισή του σκοπεύει να καταδείξει ότι οι πληρωμές ήταν ιδιωτικές.

Όμως η κατηγορούσα αρχή υπό τον εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ, που έχει εκλεγεί με ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών, θέλει να καταδείξει ότι έγιναν απάτες για να κρυφτούν πληροφορίες από ψηφοφόρους μερικές ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο ρεπουμπλικανός με μικρή διαφορά από την Χίλαρι Κλίντον.

Ένα από τα διακυβεύματα της δίκης θα είναι θα προσδιορισθεί αν ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε γι' αυτές τις πληρωμές όταν έγιναν. Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του, ο Μάικλ Κοέν, ο οποίος είχε δώσει τα χρήματα στην Στόρμι Ντάνιελς -όπως του είχε ζητήσει το αφεντικό του, διαβεβαιώνει- και έχει ήδη καταδικασθεί από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη γι' αυτή την υπόθεση, θα είναι ένας από τους σημαντικούς μάρτυρες κατηγορίας.

Η υπεράσπιση σκοπεύει να σφυροκοπήσει τον συγκεκριμένο μάρτυρα, ο οποίος έχει γίνει ορκισμένος εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ και έχει ήδη καταδικασθεί για ψεύδη ενώπιον του Κογκρέσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.