Λιγότερους από δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών οι 27 αναζητούν απάντηση στις απόπειρες ανάμειξης της Ρωσίας, μετά τον εντοπισμό δικτύου επιρροής χρηματοδοτούμενου από τη Μόσχα και με στόχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που οδήγησε στην έναρξη ερευνών και σε εκκλήσεις για επιβολή κυρώσεων.

«Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πρέπει να συνεργαζόμαστε πολύ περισσότερο», δήλωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έπειτα από σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Κάνοντας λόγο για «μια πολύ καλή συζήτηση» μεταξύ των ηγετών των 27 χωρών μελών, ο Μισέλ έκρινε ότι είναι απαραίτητο να σταλεί «ένα ξεκάθαρο μήνυμα» ότι η ΕΕ «δεν είναι αφελής».

Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν συχνά για τον κίνδυνο εντατικοποίησης εκστρατειών παραπληροφόρησης με προέλευση τη Ρωσία καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, στόχος των οποίων είναι να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών και να αποδυναμώσουν τη στήριξη των Δυτικών προς την Ουκρανία.

Ήδη στα τέλη Μαρτίου η Τσεχία αποκάλυψε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της εντόπισαν ρωσικό δίκτυο το οποίο διέδιδε φιλορωσική προπαγάνδα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω του ιστότοπου Voice of Europe.

Ακολούθως το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις δικές του υπηρεσίες, ευρωβουλευτές «είχαν λάβει χρήματα» προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμα της Ρωσίας. Η βελγική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει έρευνα για τις υποψίες αυτές.

«Πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: αυτού του είδους οι απόπειρες είναι απαράδεκτες, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρόο πριν από την έναρξη της συνόδου χθες.

Σε μέιλ που έστειλαν την Τρίτη προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους τριών βασικών θεσμών της ΕΕ, ο Κρόο και ο Τσέχος ομόλογός του Πετρ Φιάλα ζήτησαν να υιοθετηθεί νέος γύρος ευρωπαϊκών κυρώσεων «για να αντιταχθούμε στις κακόβουλες ενέργειες της Ρωσίας».

«Είναι ξεκάθαρο ότι το ρωσικό καθεστώς προσπαθεί να επηρεάσει τις ευρωεκλογές και να ενισχύσει τον φιλορωσικό λόγο στο επόμενο Κοινοβούλιο», έγραψαν οι δύο ηγέτες.

«Δεν μπορούμε απλώς να επιτρέψουμε στη Ρωσία να μείνει ατιμώρητη έπειτα από μια τόσο κατάφωρη επίθεση εναντίον των θεσμών και των δημοκρατικών αξιών μας», πρόσθεσαν. «Πρέπει να οπλιστούμε εναντίον αυτού, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», κατέληξαν ντε Κρόο και Φιάλα.

Έντονη προεκλογική περίοδος

Οι δύο πρωθυπουργοί ζήτησαν επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf) να ξεκινήσουν έρευνα για τις παρεμβάσεις αυτές.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα επίσης εξέφρασε τις ανησυχίες της στους ηγέτες των 27 χωρών μελών. «Εισερχόμαστε σε μια ιδιαίτερα έντονη προεκλογική περίοδο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», προειδοποίησε, διαβεβαιώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «είναι έτοιμο να στηρίξει τις χώρες μέλη στη μάχη τους κατά οποιασδήποτε κακόβουλης ανάμιξης».

Το Voice of Europe, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, έχει έδρα την Πράγα. Πλέον οι τσεχικές αρχές το έχουν κλείσει, όμως μέχρι πρότινος μετέδιδε άρθρα πολύ επικριτικά προς την παροχή βοήθειας από τη Δύση στην Ουκρανία, δίνοντας κυρίως λόγο σε ακροδεξιούς πολιτικούς της Ευρώπης.

Εξάλλου, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Γερμανίας και της Τσεχίας, το Voice of Europe βοήθησε στη χρηματοδότηση υποψηφίων στις ευρωεκλογές που θεωρούνται αποδεκτοί από τη Μόσχα από έξι χώρες: την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, πρόκειται για ποσά που ανέρχονται σε «πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ».

Η Τσεχία έχει ήδη εγγράψει στη μαύρη λίστα της έναν επιχειρηματία που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, τον Βίκτορ Μεντβεντσούκ, καθώς και έναν άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης, τον Αρτέμ Μαρτσέφσκι, που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στις δραστηριότητες του δικτύου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.