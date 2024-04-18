Σαρλ Μισέλ: Η ΕΕ αποφάσισε την επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν για να στείλει «σαφές μήνυμα»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και αποφάσισαν την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής.

«Οι κυρώσεις κατά του Ιράν είναι σαφές μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε» σημείωσε προσθέτοντας ότι σκοπός είναι η προστασία των αμάχων, ενώ παράλληλα οι 27 ζητούν απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ταυτόχρονα, ο Σαρλ Μισέλ επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της «άμεσης κατάπαυσης του πυρός» και της διανομής περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Γάζα.

Υπογράμμισε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να απομονωθεί το Ιράν.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ θα ανταποδώσει σύντομα την επίθεση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρέπεμψε στις ανακοινώσεις της G7 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που παροτρύνουν όλα τα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Αυτό είναι το σαφές μήνυμα. Αυτή είναι πραγματικά η κοινή μας θέση», επέμεινε.

Για την Τουρκία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ θέλει να αναπτύξει σταθερή σχέση και να εργαστεί με βάση σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση. Θύμισε το ζήτημα της Κύπρου, που παραμένει πάντα εξαιρετικά σημαντικό, όπως είπε.

Επιπλέον, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό και τα κράτη μέλη, ιδίως όσα έχουν περισσότερες δυνατότητες, αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η χορήγηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

